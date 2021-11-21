Satışı başlamadan fiyatı kur çarptı

BMW iX fiyatı yeni satışa rağmen katlandı. Araç Türkiye’de de yola çıkmaya başladı. Yüzde 100 elektrikli olan modeli yüksek voltajına rağmen kur çarptı. Yaklaşık bir ay önce 1.6 milyon liralık etiketten ön siparişe açılan modelin fiyatı bugün 1.9 milyonu geçti. Kur bu dönemde yüzde 21’lik artış gösterirken aracın fiyatı yüzde 19 arttı. Kurun maliyetinin bile fiyatlara tam yansıtılmadığı görülürken Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Tiftik, kurun sürekli arttığını, 12 lira seviyelerini geçtiğini bu yüzden doğru fiyattan işlem yapmaları gerektiğini bildirdi.

ALİ YILDIRIM

BMW iX fiyatı yeni satışa rağmen katlandı. Türkiye’de yüksek kur ve vergi otomotiv pazarını derinden etkiliyor. Son dönemde yaşanan tedarik problemleriyle birlikte bulunurluk minimum düzeyde fakat olmayan aracın bile fiyatı katlanarak artmaya devam ediyor. Bugün fiyatlandırmalara bakıldığında 1 milyonluk bir otomobilin neredeyse 3’te 2’si vergi. Elektrikli araçlarda da bu oran biraz daha düşük fakat rekor üstüne rekor kıran kur bu skalayı da üst çıtaya taşıyor. Geçen hafta İzmir Alaçatı’da tanıtım toplantısına katıldığımız BMW iX modeli de bundan nasibini alan modellerden. Markanın yüzde 100 elektrikli modeli olarak tanıtılan iX, gerek tasarım gerekse teknolojik bakımdan oldukça dolu bir araç. Fakat fiyat listesine gelince işler kur kaynaklık biraz karışıyor.

DOĞRU FİYATTAN İŞLEM YAPMAK ZORUNDAYIZ

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik de aslında artan fiyatlardan şikayetçi. Genel olarak araç portföylerinin euro bazlı olduğunu aktaran Tiftik, kurun sürekli arttığını, 12 lira seviyelerini geçtiğini bu yüzden doğru fiyattan işlem yapmaları gerektiğini bildirdi. Tiftik şöyle devam etti: “Doğru fiyattan işlem yapmazsak ondan sonra yerine koyarken zorluk çekeriz. Maliyetleri karşılayamayız. Herkesin işini yönetiş şekli farklı. Kimisi kur artışını bir süre idare edip yerine koyma maliyetini hesaplamıyor. Belki onu tekrardan getirmeyecek piyasaya sürmeyecek. Ama bir işin sürekliliğinin olması için getirdiğimiz aracın yerine koyma maliyetini düşürmemiz lazım. Ben kur arttığında aracımızın değerini artırmadan satarsam tekrardan aynı pazarda gidip bir araç daha alamam. Bu yüzden stabil kur önemli.”

FİYATI 1 AYDA 300 BİN LİRA ARTTI

Yeni BMW iX Türkiye için ilk lanse edildiğinde fiyatı 1.6 milyon lira olarak belirlenmişti. Yüzde 60’lık vergi dilimine giren model 13 Ekim’de ön siparişe açıldı. O dönemde euro kuru 10.50 TL olarak kayıtlara geçti. Fakat aradan geçen yaklaşık 1 aylık süreçte hem kur katlandı hem de fiyat. Bugün bakıldığında euro kuru 12.70 seviyelerinin üzerinde. Aracın fiyatı ise 1.9 milyona ulaştı. Yani daha satışına başlanmadan iX’in fiyatı kur kaynaklı yüzde 19 arttı. Etiketi belirleyen euro ise bir aylık süreçte yüzde 21 yükseldi. Bu yüzden kurun maliyetinin bile fiyatlara tam yansıtılmadığı görülüyor.

‘DONANIMI DÜŞÜRMÜYORUZ ARTTIRIYORUZ’

Fiyatların artmasından bazı markalar daha donanımı düşük modelleri Türkiye pazarına sunuyor. Bu konuda bir girişimlerinin olmadığını söyleyen Hakan Tiftik “Tam tersi bizim stratejimiz daha donanımlı araç üzerine. Donanımı düşük araç yerine daha donanımlı araç getiriyoruz. BMW’nin özelliğini ortaya çıkaracak farklılığını ortaya koyacak araçlar getiriyoruz. iX’lerde de gördünüz, biz üst donanımdan başlıyoruz. Bütün modellerimizde böyle. Bir serisinde de böyle, 7 serisinde de az donanımlı araç getirelim demedik. Müşteri istemiyor. O segmentteki müşteri profili de istiyor ki donanımlı olsun. Diğer tarafa kayma gibi eğilim yok. Hatta en donanımlı araçlar Türkiye’ye geliyor” diye konuştu.

‘SATIŞLARIMIZIN YÜZDE 75’İ ELEKTRİKLİ OLACAK’

Elektrikli araçların gelecekten daha yakın bir süreçte pazara tam olarak dahil olacaklarını anlatan Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv’in elektrikli araçlara öncelik tanıdığını anlattı. Çatısı altında olan her markanın ve modelin dünya ile eş zamanda Türkiye pazarına sunduklarını anlatan Tiftik “Vizyonumuz doğrultusunda Türkiye’deki otomotiv sektöründe elektrikli araçlara dönüşümü öncelik edeceğiz. Tüm paydaşlarla birlikte ne yapabiliriz diye bakıyoruz. 2030 yılında sattığımız her aracın 75’inin elektrikli olmasını hedefliyoruz. Bizim kafamız çok net. Bu dönüşümü Türkiye’de yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. 2021 yılında elektrikli araç satışlarında yine lider konumdayız. Bu sene lanse etmiş olmamıza ve çip krizi nedeniyle geç gelmiş olmasına rağmen şu anda 500’ün üzerinden yılsonunda da 700’e yaklaşan bir satış adedi ile bitiririz. iX daha satışına başlamadık. Yaklaşık 200 adet ön sipariş aldık” dedi.

‘ÇİP KRİZİ BİZİ YÜZDE 10 ETKİLEDİ’

Çip kaynaklık araç tedariği sorununa da değinen Hakan Tiftik “Araç bulunurluğu tarafında senin başında oldukça iyiydik. Ama şimdi durum biraz değişti. Çip krizinden dolayı yaklaşık yüzde 10’luk satış kaybımız var. Bu yıl tedarik sıkıntıları olmasaydı 700-720 bin öngörüyorduk. Öngörü de zor. 2022’de çip çok büyük sorun yaratmazsa binek 750 bin olur. Öte yandan filo kiralama şirketleri kriz yüzünden çok araç boşalttılar. Filo adetleri 350 binlerden 240 binlere düştü. Çip krizinden sonra bir türlü toparlayamıyor. Ciddi talep var zaten tüketici talebinde de birikim var. Tedarikte sıkıntılar olmazsa 750 bini görür ama tedarik sıkıntısı olsa da 600 binlere ulaşır biriken taleple” açıklamasını yaptı.