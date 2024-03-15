1400 km menzilli Chery geliyor

Chery yeni hibrit teknolojili Arrizo 8 modelini tanıttı. 1.5 T motor ve iki adet elektromotor olmak üzere üç motordan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem, 9 çalışma modu ve 11 vites kombinasyonuna sahip. Arrizo 8 PHEV, tamamen elektrikli sürüşle 100 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Araç, 1400 kilometrenin üzerindeki toplam menziliyle de sınıfının en iyi değerine imzasını atıyor.

Chery yeni hibrit teknolojili Arrizo 8 modelini tanıttı. Yoğun ilgi gören QPower mimarisi çatısı altında bulunan PHEV (Plug-in hybrid elektrikli araçlar) modeller süper aktif üç hızlı DHT teknolojisini kullanıyor. Üçlü lityum batarya paketlerini, akıllı şarj çözümlerini ve diğer teknolojileri içerisinde barındıran bu yeni teknoloji, kullanıcılara yüksek verimlilik, akıcı sürüş, güvenlik ve enerji tasarrufu eşliğinde kaliteli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Akıllı PHEV teknolojisi, uyarlanabilir mod sayesinde yol koşullarını önceden tanımlayabiliyor ve optimum güç üretimini bu koşullara göre uyarlıyor.

1.5 LİTRELİK TURBO BENZİNLİ

Chery teknolojisinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden QPower mimarisine ait motor, şanzıman ve diğer güç-aktarma sistemleri bileşenleri, yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon özelliklerine sahip. Bunlardan biri olan PHEV, yüzde 44,5’in üzerinde termal verimliliği ile sektörün en iyi değerine ulaşıyor. 1,5 T motor ve iki adet elektromotor olmak üzere üç motordan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem, 9 çalışma modu ve 11 vites kombinasyonuna sahip. Sistem TSD çift eksenli güç aktarma teknolojisiyle son derece akıcı bir sürüş deneyimi sunarken, tüketicilerin performans ve yakıt ekonomisine yönelik gereksinimlerini de kusursuz şekilde karşılıyor. Kullanıcı deneyimini geliştiren sistem, Chery markasının üstün gücünü ve gelişmiş teknoloji seviyesini gözler önüne seriyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 4,2 LİTRE

Infinite Super Electric Hybrid DHT teknolojisiyle donatılan 5’inci nesil hibrit sistem için özel olarak optimize edilen motor, üstün performansıyla öne çıkıyor. Motor, 115 KW maksimum güç ve 220 Nm maksimum tork üretiyor. Gelişmiş hibrit sistem, yüzde 44,5’e varan termal verimliliğe sahipken tamamen elektrikli sürüş hissi sağlıyor ve dört sürüş modu ile elektrikli araçlara benzer bir deneyim sunuyor. Tahrik motoru 150 KW maksimum güç üretip yüzde 98,5 EV mekanik verimliliği ile geniş bir menzil sunarken, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlıyor. Bu teknolojilerle donatılan ARRIZO 8 PHEV, tamamen elektrikli sürüşle 100 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Araç, 1400 kilometrenin üzerindeki toplam menziliyle de sınıfının en iyi değerine imzasını atıyor. Sistemin verimli yapısı, ARRIZO 8 PHEV’in şarj sürecinde de kendini belli ediyor. Aracın bataryası, yüzde 30’dan yüzde 80’e sadece 19 dakikada (25 santigrat derecenin altında) şarj oluyor. Chery ARRIZO 8 PHEV, WLTC normuna göre 100 kilometrede sadece 4,2 litre yakıt tüketim değerine ulaşarak, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan 60 hibrit model arasında 100 kilometrede 4,6 litrelik karma yakıt tüketimiyle en iyi değeri de elde etmeyi başardı.

1400 KM MENZİLİ VAR

ARRIZO 8 PHEV, sunduğu 1400 kilometrenin üzerindeki menziliyle kullanıcılar için şarj istasyonu arama endişesini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, ARRIZO 8 PHEV düşük yakıt tüketimi ve uzun menzili ile sık sık şehir dışı seyahatlerine çıkan kullanıcılar için daha düşük seyahat maliyetleri ve daha yüksek seyahat verimliliği anlamına geliyor.