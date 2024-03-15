Peugeot 208 de elektriklendi

Makyajlı Peugeot 208, mart ayı itibarıyla Türkiye’de elektrikli versiyonuyla da satışa sunuldu. EAT8 otomatik şanzımanlı ve benzinli motora sahip yeni 208; ACTIVE PRIME, ALLURE ve GT donanımlarıyla Türkiye’ye giriş yaparken, elektrikli motora sahip yeni E-208 ise sadece GT donanımında satın alınabiliyor.

Makyajlı Peugeot 208, mart ayı itibarıyla Türkiye’de elektrikli versiyonuyla da satışa sunuldu. EAT8 otomatik şanzımanlı ve benzinli motora sahip yeni 208; ACTIVE PRIME, ALLURE ve GT donanımlarıyla Türkiye’ye giriş yaparken, elektrikli motora sahip yeni E-208 ise sadece GT donanımında satın alınabiliyor. 1.2 PureTech 100 HP motora sahip yeni Peugeot 208’in fiyatları 1.210.500 TL’den başlarken, 1.2 PureTech 130 HP motora sahip yeni 208 için başlangıç fiyatı 1.296.500 TL olarak öne çıkıyor. 100 kW’lik yeni elektrikli motoru, yüksek performans ve üstün menzil özellikleri ile öne çıkan PEUGEOT E-208 GT’nin başlangıç fiyatı ise 1.361.500 TL olarak belirlendi.

1.2 LİTRELİK BENZİNLİ MOTORA DEVAM

Yeni 208’in, elektrikli motoruna ek olarak müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren benzinli motor seçenekleri, EAT8 tam otomatik şanzımanla Türkiye’de yollara çıkıyor. PureTech 100 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli turbo beslemeli motor 100 HP güç üretiyor ve 8 ileri otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor. PureTech 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli turbo beslemeli benzinli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 ileri otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.

YENİ LOGOYA KAVUŞTU

Peugeot 208’de ışık imzasına da yerverilmiş. Üç uzun dikey ışık pençesi, bu imzanın ayırt edici bir unsuru ve tampondaki parlak siyah eklere entegre edilmiş durumda. 208 versiyonlarının merkezinde markanın yeni logosu, PEUGEOT’nun yeni dönemine yön veren ön ızgarada sunuluyor. Izgara, tamponla uyumlu gövde renginde bir desene sahip. Bu tasarım, ürün gamının elektrikliye geçiş hamlesini yansıtıyor ve yeni E-208’e daha fazla denge katıyor. Izgara ve gövde bölümlere ayrılmış değil. E-208, lansman rengi yeni Agueda Sarısı ile dikkat çekiyor. Bir diğer yeni renk olarak Selenyum Gri ise modernliği vurguluyor. Yeni 208; Agueda Sarısı, Selenyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah, Alp Beyaz, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere yedi gövde rengine sahip. Yeni 208 versiyonları, seçilen renkten bağımsız olarak parlak siyah dikiz aynalarına sahip. Ayrıca GT versiyonu standart olarak parlak siyah çamurluk kaplamaları ile sunuluyor. Peugeot’nun yeni tasarımının ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 408’de sunulan çarpıcı jant tasarımlarıyla başlayan yaklaşım, markanın yeni modellerine de yayılıyor. Yeni E-208, tamamı yeni 16 inç (NOMA alüminyum alaşımlı) veya 17 inç (YANAKA alüminyum alaşımlı) olmak üzere farklı jant tasarımlarıyla yollara çıkıyor. Tüm alüminyum alaşımlı jantlar, bijon somunlarını gizleyen PEUGEOT logosu ile damgalanan 4 kollu bir merkeze sahip.

10 İNÇ’LİK EKRAN TÜM VERSİYONLARDA VAR

ALLURE ve GT versiyonlarında bir dijital ekran da devreye giriyor. 10 inçlik dijital ekran yeni bir tasarıma sahip. Ayrıca GT versiyonunda 3D özelliği ile sunuluyor. Sürücüler, tercihleri doğrultusunda ekranın rengini, bilgilerin düzenini ve sunumunu kişiselleştirilebiliyor. ACTIVE versiyonu 3,5 inç analog gösterge paneli ile yollara çıkıyor. Daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inçlik ekran sunulurken artık tüm yeni 208 versiyonlarında merkezi 10 inçlik dokunmatik ekrana yer veriliyor. Arayüz, yeni nesil PEUGEOT i-Connect sistemini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Yeni 208 ALLURE ve GT versiyonlarında merkezi ekran HD teknolojisine sahip. Tüm versiyonlarda buton işlevlerine hızlı erişim için piyano kısayol tuşları, merkezi ekranın altında yer alıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla donatılan yeni 208 versiyonlarında geliştirilmiş ergonomi için 2022 ilkbaharında tanıtılan zarif ve pratik “e-toggle vites” sunuluyor.

ELEKTRİKLİ 208’İN 498 KM MENZİLİ VAR

Yeni E-208, elektrikliye geçiş açısından ileriye doğru önemli bir adım atarak oyunun kurallarını değiştiriyor. Yeni E-208, 50 kWsa batarya ve 100 kW/136 HP’lik tamamen elektrikli motoruyla yaklaşık 363 km’lik birleşik ve 498 km şehir içi menzil sağlıyor. Tüm kullanım gereksinimlerini ve şarj çözümlerini karşılamak üzere standart olarak 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı sunuluyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e tahmini şarj süreleri, hızlı şarj cihazıyla (100 kW) 25 dakikadan, Wallbox ile (7,4 kW) 4 saat 30 dakikadan ve güçlendirilmiş prizle (3,2 kW) 10 saat 30 dakikadan kısa sürüyor.