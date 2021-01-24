Skoda, 2020 yılını 1 milyon 4 bin 800 araç satışıyla kapatarak Türkiye pazarında lider oldu. Türkiye, yüzde 56,3 büyümeyle Skoda’nın en çok büyüyen pazarı oldu.

Skoda, 2020 yılını 1 milyon 4 bin 800 araç satışıyla kapatarak Türkiye pazarında lider oldu. Yedi yıl üst üste 1 milyon barajını da aşmayı başardı. 2020’nin ilk yarısında 426 bin 700 adet araç tedarik edildi. Skoda, yılın ikinci yarısında 578 bin 100 araç satışı gerçekleştirdi. Bununla birlikte Çek üreticinin Avrupa’daki pazar payı artarak yüzde 5.4’e ulaştı. Türkiye, yüzde 56,3 büyümeyle Skoda’nın en çok büyüyen pazarı oldu.

EN ÇOK SATAN MODEL OCTAVIA

Skoda’nın 2020 yılı boyunca en çok tercih edilen modeli 257 bin 400 adet ile Octavia oldu. Markanın en çok satan modeli olma unvanına sahip OCTAVIA’yı ŠKODA SUV modelleri izledi. KAROQ 137 bin 200, KODIAQ 131 bin 600 ve KAMIQ 128 bin 500 adetlik satış performansı elde etti. Bununla birlikte FABIA 105 bin 500 adet ve SUPERB 86 bin 200 adetlik satışla dikkat çekti. SCALA’nın satış adedi ise 63 bin 200 olarak gerçekleşti.

EN HIZLI BÜYÜYEN PAZAR TÜRKİYE

ŠKODA, bazı global pazarlarda ciddi artışlar da elde etti. Türkiye ise, yüzde 56.3 büyümeyle ŠKODA’nın en çok büyüyen pazarı oldu ve ŠKODA’nın tüm pazarları arasında Avusturya’yı geride bırakarak 9. sırada aldı. Yüce Auto-ŠKODA, Türkiye’de 24 bin 175 adetlik satışla birlikte yüzde 4.0’lük bir pazar payı elde etti.

TÜRKİYE’DE LİDER SCALA

Ülkemizde en çok satan ŠKODA modeli 7 bin 461 adet ile SCALA olurken onu 6 bin 883 adet ile SUPERB, 3 bin 853 adet ile KAROQ, 2 bin 814 adet ile KAMIQ, bin 881 adet ile KODIAQ, 843 adet ile FABIA ve 440 adet ile OCTAVIA izledi. Yüce Auto-ŠKODA, yenil nesil OCTAVIA’nın ürün gamına katılması ve yenilenen ürün gamının gücünü de arkasına alarak, 2021’de Türkiye’de 40 bin araç satışı ve yüzde 7 pazar payı ile ilk 5 marka arasında yer almayı hedefliyor.