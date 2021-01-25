Enterprise Türkiye pandemiye rağmen büyüdü

Enterprise Türkiye, müşteri memnuniyeti değerlendirmesinde 2020 yılı için yüzde 88’lik bir oran elde etti. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün “Filomuz geçen seneye göre yüzde 20 büyümüş durumda. Bizim her bütçeye uygun geniş araç filomuz bulunuyor. Hibrit araçlardan elektrikli araçlara, SUV’lardan pikaplara kadar uzanan araç seçeneğimiz var” dedi

Enterprise Türkiye, 2020 yılına ilişkin müşteri memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2020 yılında yüzde 88 oranında müşteri memnuniyeti elde ederek dünya ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Enterprise Türkiye’nin müşteri memnuniyeti alanındaki başarısında, pandemi sürecindeki örnek hijyen uygulamaları ve tüketicilerin ulaşım seçeneklerini kolaylaştırmak adına sağladığı kampanyalar etkili oldu.

DEZENFEKTELİ HİZMET VERDİK

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Pandemi sürecinde açtığımız şehir içi ofisleriyle hizmeti müşterilerimizin ayağına götürdük. Virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak adına tüm araçlarımızı teslim etmeden önce ve teslim aldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte ettik. Tüketicilere sunduğumuz ücretsiz dezenfekte, daha az temas, eve teslim/evden alım, özel kampanyalar gibi birçok hizmetle de ihtiyaçlara hızla yanıt vermeye çalıştık. Bunun sonucunda aldığımız yüzde 88 oranındaki müşteri memnuniyeti ise 2020’de yaptığımız uygulamaların ne kadar doğru olduğunu bizlere gösterdi. 2021 yılında da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bize bu başarıyı sağlayan çalışanlarımıza ve bizi bu seviyelere layık gören müşterilerimize teşekkür ederim” değerlendirmesinde bulundu.

FİLOMUZ YÜZDE 20 BÜYÜDÜ

2020 yılını değerlendiren Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Filomuz geçen seneye göre yüzde 20 büyümüş durumda. Bizim her bütçeye uygun geniş araç filomuz bulunuyor. Hibrit araçlardan elektrikli araçlara, SUV’lardan pikaplara kadar uzanan araç seçeneğimiz var. Bu kapsamda, 2020 yılında 2 milyar TL’lik araç yatırımı gerçekleştirdik. Ayrıca geçtiğimiz sene özellikle şehir içi ofis sayımızı artırarak kaliteli araç kiralama hizmetini müşterilerimizin ayağına getirdik. Şu an 62 olan ofis sayımızı önümüzdeki dönemde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla beraber, istihdam noktasında da % 30’luk bir büyümeyle 2021 yılına girdik” açıklamasında bulundu.

TURİZM BÜYÜRSE BİZ DE BÜYÜRÜZ

2021’de kiralama sektörüne yönelik beklentileri ve yıl sonu öngörüleri hakkında da açıklamalarda bulunan Tangün, “Turizmin 2020’ye göre iyileşmesini bekliyoruz. Bunun sektöre artı bir değer yaratmasını ve iç turizmin hareketli olmasını bekliyoruz. Aşı yaygınlaştıkça, bulaşma riski azaldıkça, pandemi daha kontrollü bir hale geldikçe ilkbahar aylarında, özellikle de Nisan ayı itibari ile iç ve dış turizmde hareket bekliyoruz. Tüm bunlar yaşanırken pandemi sonrasında bazı alışkanlıkların kalıcı olacağını düşünüyoruz. İnsanların müşteri memnuniyetini önceliklendirerek kiralama yapması devam edecek. Hijyen ve temassız kiralama önemli olmaya devam edecek. Araç kiralamada müşterilerin istedikleri yerde istedikleri hizmeti alabilmesi önemli olmaya devam edecek. Büyüme anlamında biz turizmle ilgili özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizde bir artış olmasını ve kendi adımıza da pazar payımızın artmasını bekliyoruz. Araç kiralamada müşterilerin global markalara daha fazla yöneldiğini, istikrarı ve müşteri memnuniyetini önemsemenin daha kritik olacağını düşünüyoruz. Aşının yayılması seyahati daha rahat hale getireceği için pozitif olarak görüyoruz” dedi.