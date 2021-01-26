Yeni Nissan Juke Türkiye’de satışa sunuldu. Baştan aşağı yenilenen model, sadece 1.0 benzinli motor seçeneğiyle yola çıkıyor. 115 beygir gücünde olan motor, 6 ileri manuel vites ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik vites ile de kombine ediliyor.

Yeni Nissan Juke satışa sunuldu. Juke, ilk çıkışından on bir yıl sonra, B-SUV araç kategorisi kurallarını yeniden yazmak üzere lanse edildi. Yeni nesil Nissan Juke, keyifli sürüş özelliklerini korurken, çarpıcı ve yüksek hacimli gövdesi ile performans ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Yeni Juke, Tekna, Platinum, Platinum Perso (İç dizaynı kişiselleştirilebilir özel versiyon) ve Platinum Premium olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak.

BEKLENTİLERİ FAZLASIYLA KARŞILAYACAK

Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, Yeni Nissan Juke’un Türkiye pazarına girişi için; ”Dünyada ve Türkiye’de SUV sınıfının öncüsü Nissan olarak, iddialı ve güçlü teknolojik donanımıyla Yeni Juke’u SUV araçlarının büyük ilgi gördüğü Türkiye’de müşterilerimizle buluşturmaktan mutluyuz. Nissan Intelligent Mobility teknolojilerine sahip Yeni Juke, standart olarak sunduğu güvenlik özellikleriyle, müşterilerimizin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.” dedi

19 İNÇ’LİK JANTLAR

Nissan Juke, genişleyen boyutları ve sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. Platinum paketten itibaren sunulan 19 inç alaşımlı jantlar sunuluyor. B-SUV sınıfında yeni standartlar belirlemek üzere geri döndü. Lansman rengi olan yeni Gün Batımı kırmızısı rengini de ürün gamına ekleyen Nissan Juke, Türkiye’de 11 farklı renk seçeneği var. LED ön farlar, LED gündüz sürüş farları dikkat çekiyor. LED arka stopları standart olarak sunan Yeni Nissan Juke, Nissan’ın V-Motion ön ızgarasına eşlik eden yeni Y-şekilli ön farlara da sahip.

422 LİTRELİK BAGAJ

Nissan Juke bir önceki jenerasyonu ile kıyaslandığında, arka koltuklarda 5,8 cm’lik artan diz mesafesi var. Yine 2,2 cm’lik artan baş mesafesi ile arkada oturan yolculara oldukça geniş bir alan sunulmuş. %20 artan 422 litrelik bagaj hacmi ile de öne çıkıyor. Yenilenmiş iç tasarımı ile kullanıcı dostu kontrol özellikleri sayesinde daha fazla konfor sağlayan Nissan Juke; 7” gelişmiş sürücü yardım ekranı, araç konsolunda ve kapı içlerinde yer alan yumuşak dokunuşlu döşeme malzemeleri, ambiyans aydınlatma, standart mono-form koltuklar ve Alcantara® yarı deri koltuk döşemeleri ile birleşerek araçta seçkinlik hissini artırıyor. Özellikle orta paketten itibaren standart olarak sunulan ön koltuk ısıtma sistemi sayesinde yolculukları daha keyifli bir hale getiriyor. Yeni Juke iki farklı kumaş iç döşeme ve iki farklı süet / deri iç renk paketi ile sunuluyor.

1.0 LİTRELİK TURBO BENZİNLİ MOTOR

Yeni Nissan Juke, 115 beygir gücünde, üç silindirli, 1.0 litrelik DIG-T turbo-şarjlı içten yanmalı motoruyla gelişmiş performans gösterirken yakıtta da tasarruf sağlıyor. 6 ileri manuel vites ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik vites (DCT) seçenekleri ve 3 farklı sürüş modu (Eco, Standart, Spor) sayesinde sürücüler, sürüş seçeneklerini ihtiyaca göre değiştirebiliyor ve yolculuklarından bu sayede keyif alıyor.

229 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Nissan bilgi ve eğlence sistemi ile tüketiciler, Apple CarPlay® ve Android Auto sistemlerini kullanarak akıllı telefon uygulamalarını araç içindeki 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kullanabiliyorlar. Buna ek olarak, Platinium Premium versiyonunda yer alan navigasyon özelliği ile de artık gitmek istedikleri yere en kısa yoldan ulaşabilecekler. Yeni Juke’un koltuk başlarına entegre edilmiş iki adet UltraNearfield ses ünitesini içeren sekiz kuvvetli hoparlörü ile 360° kişiselleştirilebilir müzik deneyimi sunan Bose® Personal® Plus ses sistemi, sürücü ve yolculara keyifli ve zengin bir müzik deneyimi sunuyor. Yeni Juke’un Türkiye’de satışa sunulmasıyla birlikte tamamlanan Nissan SUV ailesi şimdi çok daha güçlü. Yeni Juke Lansmana özel olarak 229.900 TL’den başlayan fiyatlarla heyecanına eşlik edecek sahiplerini bekliyor.