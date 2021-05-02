280 beygirlik cep herkülü

Hyundai, Kona N 280 beygirlik motorla geliyor. B-SUV sınıfında tüm dengeleri değiştirecek olan model segmentinin en hızlısı olacak.

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, Kona N ile B-SUV sınıfında tüm dengeleri değiştirmeye hazır. Marka, yüksek performanslı araçlarını N ile tanımlamaya başladı. Ayrıca modellerle özellikle Avrupa pazarındaki iddiasını artırmak için önemli bir adım attı. Marka, Kona N ile en hızlı B-SUV unvanını da elinde bulunduruyor. ‘Never Just Drive’ yani ‘Asla Sadece Sürme’ mottosuyla tanıtılan otomobil; markanın N stratejisi kapsamında gelecekteki elektrikli yarış otomobillerine de ilham kaynağı olacak.

Ayrıca Kona N, yüksek performanslı N serisinin en son üyesi değil. Aynı zamanda bir SUV gövde tipine sahip ilk N modeli. Hatta, çok yönlü kullanma özellikleri, hızlanma, çeviklik ve yarış pistlerine uygun gövde kitine de sahip. Performans seven kullanıcıların ilgi alanına giren ender SUV modellerden biri. Kona N, yeni nesil 8 ileri, ıslak tip çift kavramalı bir şanzımana (N DCT) sahip. Yüksek performanslı 2.0 litre turbo beslemeli GDI motordan gü. alıyor. Gücü N DCT şanzımanla lastiklere ileten otomobilin dişli oranları da bu versiyon için özel olarak geliştirildi.

KALKIŞ KONTROLÜ DE VAR

280 beygir güç üreten benzinli ünite, 392 nm’lik maksimum torkuyla da oldukça iddialı. N Grin Shift modunda, sürüş keyfini en üst düzeye çıkarma amaçlanıyor. Motor, yolda veya yarış pistinde seçilen modlara göre gaz tepki süresini ve hızlanmayı değiştirerek istenen sürüş sitilini desteklemiş oluyor. Kona N, maksimum olarak 240 km/s hız yapabiliyor. Ayrıca, Kalkış Kontrolü etkinleştirildiğinde 0-100 km/s arasını 5.5 saniyede tamamlayabiliyor. Bu hızlanma, B-SUV model için son derece etkileyici bir değer anlamına geliyor. Elektronik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (E LSD) ile desteklenen sürüş yeteneği, yüksek performanslı N fren sistemiyle dizginlenirken 19 inç N Racing jantlar da araca özel.

5 FARKLI SÜRÜŞ MODUNA SAHİP

Araçta kullanılan N Grin Kontrol Sistemi, beş farklı sürüş modu ile eşleştirilerek yüksek düzeyde özelleştirme sundu. Eco, Normal, Sport, N ve Custom olarak belirlenen bu sürüş modları, motorun çalışma prensibini, stabilite kontrolünü (ESP), egzoz sesini ve direksiyon sertliğini seçilen moda göre ayarlayarak aracın karakterini anlık olarak değiştiriyor. Bir başka deyişle KONA N, Eco modda şehir içinde günlük bir SUV gibi hareket ederken, N moduna geçildiğinde ise bir anda yarış otomobili hissiyatı sunmaya başlıyor.