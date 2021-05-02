Araçlarda virüs tehlikesi

Araç havalandırmasından virüs kapılır mı? Aşin Otomobil uzmanları, uzun süre değiştirilmeyen polen filtresi için tehlike saçtığını vurguladı. Havalandırma sisteminde bakteri, virüs, küf ve mantarların birikmesine sebep olarak birçok hastalığa davetiye çıkardığına dikkat çekiyor.

Araç havalandırmasından virüs kapılır mı? Aşin Otomobil, polen filtresi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Modern otomobillerin hepsinde bu filtreler görev yapıyor. Polenlerin, tozların, partiküllerin, ağaç yapraklarının, böcek tortularının yaşam alanına girmesini engelliyor. Ancak değişimi geciktirilen bu filtreler, virüs üretiyor. Ayrıca örünü tamamlayan filtre, astım, alerjik rinit, lejyoner hastalığı ve virüs ve bakterilerin sebep olduğu birçok enfeksiyona davetiye çıkarıyor. İç mekanda kötü bir koku yayan eskimiş polen filtreleri, camları bile buğulandırıyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE SIK DEĞİŞİM ŞART

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem detayları paylaştı. Erdem; “Üreticilerin hemen hepsi, polen filtrelerinin yılda bir kez değişimini öneriyor. Ancak şehir içinde sık yolculuk yapıyorsanız bu detaylar önemli. Ve aracınızda sürekli farklı insanlarla yolculuk ediyorsanız 6 ayda bir polen filtresinin değişimini şiddetle tavsiye ediyoruz. Ayrıca maliyeti de oldukça uygun. Bu filtrelerin, virüslerin iç mekana girişini engellediğine dair henüz bilimsel bir araştırma yok. Fakat uzun süre aynı filtrenin kullanılması, birçok zararlı organizmanın konaklanmasına imkan tanıyarak hastalıklara sebep oluyor. Üreticilerin önerdiği mikro filtreler karbon alaşımıyla çok daha iyi koruma sağlıyor. Kısa süre içinde premium segmentteki birçok otomobilde yeni bir çağ başlayacak. Domuz Gribi, Covid-19 gibi hastalıklara sebep olan virüsleri etkisizleştirecek yeni kabin filtreleriyle tanışacağız.”dedi.