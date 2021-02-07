DS 4 ile dikkat çekmeye devam ediyor. DS 7 Crossback, DS 3 Crossback ve DS 9’un ardından DS 4 markanın yeni jenerasyonunun dördüncü modeli olarak avant-garde tasarımını ortaya koydu.

DS 4 ile dikkat çekmeye devam ediyor. DS 7 Crossback, DS 3 Crossback ve DS 9’un ardından DS 4 markanın yeni jenerasyonunun dördüncü modeli olarak avant-garde tasarımını ortaya koydu. DS 4, DS 4 Cross ve DS 4 Performance Line olmak üzere 3 farklı versiyonla yollara çıkacak. Yeni araç, 2021’in dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Yeni araçta, şarj edilebilir hibrit teknolojisi (225 beygir) kullanıyor. Turbo beslemeli 180 beygir gücü sunan dört silindirli benzinli motor, 110 beygir gücü sunan elektrik motoru e-EAT8 elektrikli otomatik şanzımanla bir araya getirilerek sistem olarak 225 beygir gücüne ulaşıyor. Araçta ayrıca PureTech 130, 180 ve 225 beygir gücü sunan benzinli modeller ve 130 beygirgücü sunan BlueHDi dizel motor seçeneklerinin tümü 8 ileri oranlı tam otomatik şanzımana sahip olacak.

98 LED’Lİ GÜNDÜZ FARI

Ön taraf yeni, kendine has farıyla karakterize edildi. Oldukça ince farlarda, matrix ve adaptif ışıklandırmayı bir araya getiren DS MATRIX LED VISION sistemi bulunuyor. Farlar ek olarak her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED’den oluşan gündüz farlarını da içinde barındırıyor. DS WINGS farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor. Ek olarak, uzun kaput, hareket sağlayarak silüete dinamik bir görünüm katıyor.

20 İNÇ’LİK JANT SEÇENEĞİ

Profil, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizlikapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 20 inçlik jant seçeneği de olan büyük tekerleklerin oranı DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden geliyor. Otomobil bu sayede görkemli ve özel bir görünüme sahip.

İÇ MEKANDA EL İŞÇİLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

DS 4 dijital, akıcı ve ergonomik bir iç mekanasahip. İşlevleri kadar tasarımıda düşünülen her bir parça bir bütün olarak birbiriyle bağlantılı. Bu akışkanlık DS 4’ün iç mekanında genel bir dinginliksunmayı amaçlayan yenilikler sayesinde. Seyahat sanatı, deneyimi kolaylaştırmak için üç arayüz bölgesinde gruplanan yeni kontrol düzeni kullanılarak gösteriliyor.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT TEKNOLOJİSİ

%70 yeni ya da özel parçasıyla EMP2 platformunun belirgin gelişimine dayanarak DS 4, şarj edilebilir hibrit teknolojisini (225 beygirgücü ve WLTP karma koşullar çevriminde tamamen elektrikli sürüş modu ile 50 km’den fazla menzil) lansmandan itibaren sunuyor. Yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, kompakt premium segmentinde henüz görülmeyen sürüş yardım sistemleri ve yenilikçi bilgi projeksiyon sistemi DS 4’ün öne çıkmasını sağlıyor.

225 BEYGİR GÜCÜNDE

2019 ve 2020 yıllarında iki kez Formula E şampiyonu olmuş olan DS Automobiles, elektriğe geçişin dönüm noktasındadır. EMP2 platformunun yeni türevi, kullanışlılık ya da bagaj hacminden taviz vermeden yeni nesil şarj edilebilir hibrit güç ünitesineev sahipliği yapmak üzere oluşturulmuştur. Turbo beslemeli 180 beygirgücü sunan dört silindirli benzinli motor, 110 beygir gücü sunan elektrik motoru e-EAT8 elektrikli otomatik şanzımanla bir araya getirilerek sistem olarak 225 beygirgücüne ulaşılmıştır. Motor, arka aksın arkasında yer alan yeni, daha küçük ve daha yüksek kapasiteli hücreleri olan daha verimli aküyle çalışmaktadır. Böylelikle tam elektrikli sürüş modunda (WLTP karma koşullar çevriminde) 50 km’den fazla menzil sağlar. PureTech 130, 180 ve 225 beygirgücü sunanbenzinli modeller ve 130 beygirgücü sunanBlueHDi dizel motor seçeneklerinin tümü 8 ileri oranlıtam otomatik şanzımana sahip olacak. DS 4 aynı zamanda birinci sınıf aerodinamik çözümler tarafından sağlanan, oldukça verimli, çok enerjili seçeneklere de sahip olacak.

7 FARKLI RENK

İkisi yeni olmak üzere yedi renk seçeneği mevcuttur: diğer renkleri de tamamlayan BAKIR ALTIN ve CİLALI GRİ’nin yanı sıra KRİSTAL GRİSİ, PLATİN GRİSİ, KIRMIZI KADİFE, İNCİ BEYAZI ve PERLA NERA SİYAHI. DS 4; Türkiye pazarında 2022 yılı ilk çeyreğinde satışa sunulacaktır. Faaliyette olan üç DS STORE’dan DS STORE İstanbul ve DS STORE Ankara’da bulunan DS VIRTUAL VISION sanal gerçeklik ünitesinin saat kayışı tasarımlı nappa deri döşemeli koltuğunda oturarak müşteriler kendi tasarımlarını seçebilirve sanal gerçeklik başlığı yardımıyla, tasarımlarını hem otomobilin dışından hem de içinden gerçek ebatlarıyla görebilirler. DS 4, 2021’in dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak.