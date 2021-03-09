5 ton taşıma kapasiteli Ford Transit

Ford Transit 5 ton versiyonuyla tanıtıldı. Ford’un bugüne dek ürettiği taşıma kapasitesi en yüksek Transit olarak öne çıkan yeni 5 tonluk Transit araçlar, daha gelişmiş süspansiyon, aktarma organları ve frenler gibi çeşitli özellikler içeren varyantlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ford yeni 5 ton taşıma kapasiteli Transit ailesini tanıttı. Transit’in daha fazla yükleme kapasitesi sunan, yeni 5 tonluk ‘van’ ve ‘kamyonet’ versiyonlarını müşterilerine sundu. Transit’in yeni van ve kamyonet versiyonları, ağır ticari emisyon (HDT) normlarına uygun Ford’un 170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel motora sahip. Dayanıklılık, performans ve yakıt verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, filo çözümleri için, isteğe bağlı olarak sınıfının lideri 10 ileri vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle de tercih edilebiliyor. 300 kg ek taşıma kapasitesi, özellikle belediye hizmetleri ve inşaat gibi alanlarda çalışan ağır ticari araç operatörlerin hayatını kolaylaştırıyor.

VAN VE KAMYONET VERSİYONLARI

Ford, Transit’in yeni versiyonları ile daha yüksek taşıma kapasitesine sahip ticari araç arayan müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. 5 tonluk Transit’in van versiyonu Ford’un ikonik yüksek tavanlı “Jumbo” van versiyonu olarak maksimum 2.422 kg’a kadar net yük taşıma kapasitesi, 15,1 m3 yük hacmi ve beş Euro palet kargo taşıyacak kadar yük alanı ile sunuluyor. Takviyeli yan gövde, daha ağır yükler taşınırken dayanıklılığı destekliyor; mevcut modelden yeni versiyona aktarılan düz yükleme alanı, bağlama noktaları, arka tampona entegre basamak ile 4.217 mm yükleme uzunluğu sağlıyor. Böylece boru veya panel gibi standart uzunluktaki ürünleri de yüklemeyi ve taşımayı kolaylaştırıyor.

ÇİFT KABİN VERSİYONU DA VAR

Ford’un 5 tonluk Transit Kamyoneti ise müşterilere üç dingil mesafesi, dört şasi uzunluğu, veya sürücü dahil yedi kişiye kadar koltuk içeren çift kabin gibi özellikler arasından gereksinimlerine en uygun olanları seçebilme imkânı sunuyor. 5 tonluk Transit kamyonetin ‘çift kabin’ versiyonu, kasasız olarak, 2.690 kg’a kadar maksimum yük taşıma kapasitesine sahip. ‘Tek kabin’ versiyonu ise, filo çözümleri dahilinde isteğe bağlı sunuluyor. Transit kamyonet ayrıca, damperli, yandan yüklemeli, üstten erişimli veya araç taşıyıcı gibi açık gövde dönüşümleri için ideal bir seçenek oluyor.

AĞIR İŞLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Ford’un bugüne kadarki en yetenekli Transit versiyonları, önemli mekanik yenilikleri de içeriyor. Tüm 5 tonluk Transit versiyonlar, arka tekerden çekiş özelliğiyle tam yüklü haldeyken optimum yol tutuşa sahip olmanın yanı sıra Ford’un Euro 6 güç aktarma organlarıyla donatılmış oldukları için optimum dayanıklılık, performans ve yakıt verimliliği sunuyor. 170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel motor, 390 Nm’ye kadar tork üreterek en ağır yüklerin taşınmasını kolaylaştırıyor. ‘Elektrik Destekli Direksiyon’ tüm 5 tonluk Transit’lerde standart donanım olarak sunuluyor. Yeni 5 tonluk Transit araçlar, altı vitesli manuel şanzıman ya da filo çözümleri için isteğe bağlı olarak, Ford’un sınıfının lideri 10 vitesli otomatik şanzımanı ile de tercih edilebiliyor.

KONFOR ODAKLI TASARIM

Yeni 5 tonluk Transit araçlar, 2019 yılının sonlarında Transit ailesine eklenen iç tasarım özellikleri, ileri güvenlik ve sürücü destek teknolojilerini de içeriyor. Bunlar arasında Ford’un SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi ile Şerit Takip Sistemi, Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı gibi teknolojileri etkinleştiren Elektronik Kontrollü Direksiyon yer alıyor.

286 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

5 tonluk Transit van 286.900 TL’den ve 5 tonluk Transit kamyonet versiyonu ise 313.600 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcıları’nda müşterileri bekliyor.