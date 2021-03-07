Türkiye’nin en çok arzu edilen SUV markası olacağız

Güney Koreli Hyundai’yi B-SUV sınıfında temsil edecek olan Bayon, resmi olarak tanıtıldı. Türkiye’de üretilecek olan model için 2021’de 30 bin adetlik kapasite ayrıldı. Modele 50 milyon eurodan fazla yatırım yaptıklarını söyleyen Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel “SUV ailemizle Türkiye’nin en çok arzu edilen markası olmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin en genç markalarından biri olan Hyundai yeni atağını SUV bir modelle gerçekleştirdi. Markanın uzun bir süredir parça parça tanıtımını yaptığı yeni Bayon’da puzzle tamamladı. Markayı Kona’nın yanında B-SUV ile temsil edecek olan modelin en önemli özelliği de Türkiye’de üretilmesi. Hyundai Assan İzmit Fabrikası’ndan yola çıkacak olan modele 50 milyon eurodan fazla yatırım yapıldı. Araç Nisan ayında Avrupa yolcusu olacak. Türkiye’de ise Mayıs 2021’de asfaltla buluşacak.

30 BİN ADET ÜRETİLECEK

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel “İzmit Fabrikası’nda i10 ve i20 modellerimizin üretimi sürerken, Bayon üçüncü aracımız olacak. Bu yıl tüm dünya için 30 bin adetten fazla üretime almayı planlıyoruz. Tanıtıldıktan hemen sonra Avrupa’da ön sipariş almaya başlandı. Türkiye’de de çağrı merkezimizi ve yetkili satıcılarımızı binden kişi aradı ve talepleri toplamaya başladık. Bayon bizim SUV ailemizdeki başlangıç seviyesi modelimiz olacak. Kona modelimizi yenilenen yüzü ve özellikleriyle Aralık ayında satışa sunduk. Yeni Tucson da yakın zamanda geliyor. Bizi D segmentinde temsil eden Santa Fe modeli de kısa süre sonra Türkiye yollarına çıkacak. Kona’nın uzun zamandır beklenen yüzde 100 elektrikli versiyonunu da yılın ikinci yarısında satışa sunacağız. Böylece tamamen yenilenen ve daha da güçlü hale gelen SUV ailemizle Türkiye’nin en çok arzu edilen markası olmayı hedefliyoruz” dedi.

VERİMLİ BENZİNLİ MOTORLAR

Yeni i20 ile birlikte ilk kez hafif hibrit motor seçenekli araç üretimine başlayan Hyundai Assan, bu motoru Bayon modeline de taşıdı. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken T-GDi turbo beslemeli motorlar, 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) ile birleştiriliyor. Bu 48V hafif hibrit teknolojisi, Bayon’da 120 beygir gücündeki 1.0 T-GDI motor ile alınabilecek. Bunun haricinde Yeni i20’de olduğu gibi ikisi de 100 PS güç üreten 1.0 T-GDI ve 1.4 litre atmosferik motor seçenekleri de 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satın alınabilecek. Otomobilde 411 litrelik bir bagaj alanı var.