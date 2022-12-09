ABB RobotStudio buluta geçerek gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanıyor

ABB, endüstri lideri RobotStudio® robot programlama ve simülasyon yazılımını bulut özellikli fonksiyonlar ile geliştirdi. Yeni RobotStudio Bulut, bireylerin ve ekiplerin dünyanın herhangi bir yerinden ve herhangi bir cihaz ile robot hücre tasarımları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanıyor.

ABB, endüstri lideri RobotStudio robot programlama ve simülasyon yazılımını bulut özellikli fonksiyonlar ile geliştirdi. Yeni RobotStudio Bulut, bireylerin ve ekiplerin dünyanın herhangi bir yerinden ve herhangi bir cihaz ile robot hücre tasarımları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanıyor. Otomatik sürüm kontrolü gibi yeni özellikler, ekipler arasında şeffaflığı ve üretkenliği artırıyor. Yazılımın basitleştirilmiş arayüzleri ve sezgisel navigasyonu, her beceri seviyesinden kullanıcının robotik projeler üzerinde çalışabilmesine olanak tanıyor.

ABB Robotik Bölümü Başkanı Marc Segura, “ABB Robotik olarak, işletmelerin zorlukların üstesinden gelmesine, değişen müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermesine ve artan dijitalleşme çağında başarılı olmasına yardımcı olmak için yenilikçi ve esnek çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. RobotStudio Bulut gibi yeni web tabanlı araçlar, üreticilere robotik otomasyon çözümlerini planlama ve tasarlama konusunda yeni bir esneklik ve çeviklik düzeyi getiriyor. Kolaylaştırılmış bir kullanıcı deneyimi sunan RobotStudio Bulut, hem yeni başlayanların hem de uzmanların robotik programlamanın sınırlarını zorlamasını sağlayarak işbirliğini artırmaya ve karmaşıklığı azaltmaya yardımcı oluyor.” dedi.

Hali hazırda dünyanın önde gelen robotik programlama yazılımı olan yeni ve geliştirilmiş bulut tabanlı RobotStudio yazılımı, şirketlerin fiziksel test ve devreye almayla ilişkili zamanı, maliyeti ve duruşları azaltırken robotları daha işbirliği içinde programlayabilmesine yardımcı olabilir. Artık sistem entegratörleri ve mühendislik ekipleri, robotik otomasyon çözümlerini tasarlamak ve geliştirmek için gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.

RobotStudio Bulut’taki yeni özellikler, kullanıcıların değişiklikleri takip etmelerine ve herhangi bir değişiklik konusunda tam şeffaflığa sahip olmalarına olanak tanıyan sürüm kontrolünü içeriyor. Geliştiriciler, programı kimin ne zaman düzenlediğine ilişkin tam bilgi sahibi olarak, hataları ve performans sorunlarını çözmek için gereken süreyi azaltabiliyor.

RobotStudio’nun bulut tabanlı sanal denetleyicilerini içeren geliştiriciler, programları ayarlamak ve test etmek için hızlı ve güçlü bir robot simülasyon aracına sahip. Sanal denetleyiciler, tam bir dijital ikiz üreterek, geliştiricilere – gerçek dünyaya kurulduktan sonra – robotun simülasyondaki kadar hassas hareket edeceği konusunda tam bir güven veriyor. Bu, üretim başladığında israfı veya sorunları en aza indirmeye yardımcı olabilecek ince ayar işlemlerine ve optimizasyona izin veriyor.

Yazılımın basitleştirilmiş arayüzü, program üretmeyi ve değiştirmeyi her zamankinden daha kolay hale getirerek, mühendislik uzmanlığı az olan kullanıcıların robot uygulamalarını hızlı ve minimum çabayla programlayabilmesini sağlıyor.

Bu durum ise, kurumsal düzeyde koruma, yüksek güvenlik ve verimlilik sağlıyor. RobotStudio Bulut, ABB’nin halihazırda 500’den fazla entegre verimlilik artırıcı fonksiyon sunan RobotStudio yazılımının devam eden geliştirmesindeki en son bölümdü. Örneğin, otomatik yol planlama, robotları programlamak için gereken süreyi yüzde 80 azaltabiliyor. Ayrıca, AR (artırılmış gerçeklik) ve VR özellikli (sanal gerçeklik) seçenekleri, kullanıcıların robot kurulumlarını sanal bir üç boyutlu (3D) ortamda görselleştirmelerini ve onlarla etkileşim kurmalarını sağlayarak tasarımlarını optimize etmelerine olanak tanıyor. RobotStudio Bulut içeren RobotStudio® Suite, Premium lisans paketinde mevcuttur.