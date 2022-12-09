İkinci el araç kredisi faiz oranları için Aktif Bank ile işbirliğine giden Otomerkezi.net araç sahibi olmak isteyenler için alternatif sunuyor.

İkinci el araç kredisi faiz oranları için Aktif Bank ile işbirliğine giden Otomerkezi.net araç sahibi olmak isteyenler için alternatif sunuyor. Yapılan işbirliği çerçevesinde, Otomerkezi.net’ten bir otomobil satın almak isteyen otomobilseverler için yepyeni finansal kolaylıklar sağlanıyor. Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay üzerinden sunulan 1,79’dan başlayan kredi oranı, Otomerkezi.net’in tüm bayilerinde geçerli olacak.

KREDİDE 48 AY VADE

İkinci el bir otomobil satın almak isteyen tüketiciler için 48 aya varan vade fırsatları da sunacak. Üstelik N Kolay’dan kredi kullanan ve Otomerkezi.net’ten otomobil alan müşterilere Shell’den 500 TL değerinde hediye kartı da armağan edilecek.

10 İKİNCİ EL ARACIN 6’SI KREDİLİ

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “İkinci el otomotiv pazarında satın alma kriterlerinin başında gelen taşıt finansman çözümlerine önem veriyor, tüketicinin bir otomobil sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni adımlar atmaya gayret gösteriyoruz. Bugün ikinci elde alınan, kredi verilmeye uygun her 10 otomobilden 6’sı krediyle satın alınıyor. Aktif Bank ile yaptığımız işbirliğiyle de tüketicilerin otomobil satın alma süreçlerini kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.