Aslanın voltajı 2023 artacak

Elektrikli Peugeot modelleri 2023 yılında dikkat çekecek. 2023’ün başından itibaren 208 ve yeni 308 modellerinin tamamen elektrikli versiyonları kademeli olarak satışa sunulacak.

Elektrikli Peugeot modelleri 2023 yılında dikkat çekecek. Sunacağı yeni modellerle 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli modeller sunma hedefine bir adım daha yaklaşacak olan PEUGEOT, bu sayede Avrupa’nın en kapsamlı “e-seçim” çözümünü sağlayacak. 2023’ün başından itibaren 208 ve yeni 308 modellerinin tamamen elektrikli versiyonları kademeli olarak satışa sunulacak.

ELEKTRİKLİ 308 400 KİLOMETRE MENZİLLE GELİYOR

PEUGEOT’nun tamamen elektrikli ürün gamı, 2023 yılında yeni e-308 ile genişleyecek. Bu sayede aslan logolu marka, sıfır emisyonlu ulaşıma geçiş yapmak isteyen kompakt sınıf müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek. PEUGEOT’nun DNA’sının temel unsurları olan dinamizm ve sürüş keyfi, 115 kW (156 HP) güç üreten yeni ve güçlü elektromotora sahip yeni modellerin geliştirilmesine dayanıyor. Yeni e-308, sadece 12,7 kWsa/100 km (kullanılabilir enerji / WLTP menzili) enerji tüketimi ile elektrik verimliliği açısından C segmenti elektrikli araçlar arasında yeni standartlar belirliyor. PEUGEOT e-308 ayrıca, 400 km’nin (WLTP standardına göre) üzerinde bir menzil sunuyor. Bu performans, motor ve batarya teknolojisindeki gelişmelere ek olarak, aerodinamik ve ağırlık açısından optimize edilen yeni EMP2 platformu ve sürtünme kayıplarının azaltılmasına yönelik gelişmeler sayesinde mümkün oluyor.

ELEKTRİKLİ 208 TÜRKİYE İÇİN 2023’Ü BEKLİYOR

e-208, PEUGEOT’nun tamamen elektrikli ürün gamının öncüsü ve 2023 yılında e-308 ile tanıtılan yeni motorla birlikte bazı önemli teknik iyileştirmelerden yararlanacak. e-208’in maksimum gücü %15 artış ile 100 kW (136 HP)’den 115 kW (156 HP)’ye çıkıyor. Sadece 12 kWsa/100 km karma tüketim değeriyle (WLTP) e-208, menzilde %10,5 artış ortaya koyuyor ve 38 km ek menzil ile toplam 400 km’ye varan sıfır emisyonulu sürüş sunuyor. İlk hareket anından itibaren 260 Nm torku kullanıma sunan PEUGEOT e-208, sessiz, titreşimsiz çalışarak akıcı ve keyifli bir kullanıma sahip. Bu özellikler, e-208’i bu kadar başarılı kılan dinamik niteliklerini daha da güçlendiriyor. Aynı zamanda dingin ve huzurlu bir günlük kullanım da sağlıyor. PEUGEOT e-208, hızlı şarj özelliği ile 100 kW’lık bir şarj istasyonunda 25 dakikadan daha kısa bir sürede %80 oranında şarj olabiliyor.

HİBRİT TEKNOLOJİSİNE DE START VERİYOR

PEUGEOT, tüm kullanım gereksinimlerini karşılayan bir elektrikli ulaşım çözümü sunmak amacıyla son derece kapsamlı bir şarj edilebilir hibrit ürün gamı geliştirdi. Sedan, station wagon veya SUV olmak üzere farklı sınıflardan modeller, PEUGEOT’yu başarılı kılan göz alıcılığı, heyecanı ve mükemmelliği, olağanüstü verimlilikle birleştiriyor. Şarj edilebilir hibrit PEUGEOT 308, 180 veya 225 HP olmak üzere iki farklı güç seviyesiyle sunuluyor ve tamamen elektrikli sürüş modunda 60 km’ye kadar menzil sağlıyor. Bu motorlar, dünya tanıtımı Paris Otomobil Fuarı’nda yapılan yeni PEUGEOT 408’de de kullanılıyor. PEUGEOT 3008, 225 HP şarj edilebilir hibrit veya dört tekerlekten çekişli 300 HP versiyonlarıyla sunuluyor ve içten yanmalı motoru kullanmadan 59 km’ye kadar seyahat edebiliyor. Bunun dışında PEUGEOT 508, sedan ve SW gövde tipiyle, 225 HP şarj edilebilir hibrit veya 360 HP ve dört tekerlekten çekiş ile PEUGEOT SPORT ENGINEERED versiyonuyla da sunuluyor.