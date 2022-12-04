Türkiye otomobil pazarı uzun yıllardır sedan ve dizel cenneti olarak biliniyordu. Bu düzen yeni teknoloji ve modellerle değişti. Artık sedan araçların yerini almaya başlayan SUV’ler daralan pazara rağmen agresif büyüme kaydetti. Sedanda da daralma sürdü. Yakıt tercihi ise mecburi olarak benzinli ve hibrit araçlara kaydı. Elektriklinin payı da sert arttı.

ALİ YILDIRIM

Otomobilde tercihler her geçen gün değişiyor. Özellikle Türkiye pazarının uzun yıllar bir sedan ülkesi olduğu görülürken, artık tercih yerden yüksek modellerden yana. Öte yandan yıllarca dizel motorlarla anılan ülkenin bu alışkanlığı da mecburen kayboluyor.

TOPLAM PAZAR YÜZDE 1 DARALDI

Yılın ilk 11 aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı 675 bin 107 adetten 668 bin 63 adede geriledi. Yani toplam pazar bu dönemde geçen yıla göre yüzde 1 küçülmüş oldu. Otomobil pazarı yüzde 2,4 daralırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 3,4 büyüdü. Sedan araçların payı da her geçen gün düşüş gösterirken, SUV’larda büyüme kesintisiz devam etti.

SUV OTOMOBİLLER SEDANI SOLLADI

Ocak-Kasım 2022 döneminde önceki yıla oranla 204 bin adedin üzerinde olan sedan pazarı bu sene 188 bin adetlere düştü. Sedan pazarında küçülme yüzde 8 seviyesinde gerçekleşirken, hatchback pazarı neredeyse yüzde 20 daraldı.

HERKES YERDEN YÜKSEK İSTİYOR

Küçülen pazara rağmen SUV segmentinde büyüme hız kesmedi. Artan seçeneklerle birlikte artık B-SUV’da bile çeşitlilik oldukça hızlı artınca büyüme kaçınılmaz oldu. Geçen yılın ilk 11 ayında 181 bin 250 adet olan SUV pazarı yüzde 15 artarak 208 bin 693 adede çıktı.

Motor tipine göre bakıldığında da artık dizellerin esamesi bile okunmaz hale geldi. Üretimler de artık dizellerden yana olmayınca motor tercihlerinde de değişiklikler yaşandı.

YENİ FAVORİ BENZİNLİ

Benzinli otomobillerin payı yılın ilk 11 ayında geçen seneye göre, yüzde 66’dan yüzde 69’a yükseldi. Hatta geçen yıl 342 bin 245 olan benzinli otomobillerin sayısı bu yıl yüzde 3 artışla 353 bin 529 adede çıktı. 104 bin 218 adet olan dizel otomobiller ise 87 bin 45 adede geriledi. Yani dizellerin payı ilk 11 ayda yüzde 17 geriledi. Dizelin toplam pazardaki payı 2021’de yüzde 20’nin üzerindeydi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 157 ARTTI

Hibrit araç satışları aynı dönemde 45 bin 190 adetten yüzde 14 artışla 51 bin 504 adede çıktı. Pazardan aldığı pay yüzde 8,7’den yüzde 10,2’ye ulaştı. Elektrikli otomobillerin de çeşitliliği arttıkça adetlerde de sert artış gerçekleşti. Yüzde 0,5 olan elektrikli araçların payı yüzde 1,2’yi gördü. İlk 11 ayda geçen yıla göre, 2 bin 415 adet olan elektrikli otomobillerin satışı yüzde 157 artarak 6 bin 214’e ulaştı.

ORTA SINIF KÜÇÜLDÜ LÜKSLER BÜYÜDÜ

Otomobil pazarının en fazla satan segmenti hiç kuşkusuz C sınıfı. Burada yer alan modellerin birçoğu orta sınıfa hitap ederken, son dönemde artan fiyatlarla birlikte artık buna orta sınıfın da ulaşamadığı. En fazla küçülen segment A olurken onu yüzde 17 ile D sınıfı izledi. C’de ise gerileme yüzde 8’i buldu. Asıl dikkat çeken segment ise B sınıfı oldu. Artan fiyatlarla sınıflar arası kayma da oldu. Parası C’ye yetmeyen soluğu B’de aldı. İlk 11 aylık süreçte geçen yıla göre yüzde 10 büyüyen B segmenti karşısında hem C hem de D’nin daralması dikkat çekti. Ağırlıklı lüks modellerin yer aldığı segmentte ise E ve F sınıfında büyüme görüldü. E segmenti ilk 11 ayda yüzde 19, F ise yüzde 46’dan fazla arttı.