Castrol Türkiye’ye büyüme bonusu

Castrol bu yıl en fazla Türkiye pazarında büyüdü. Türkiye’de yılın ilk 11 ayında hacimsel bazda yüzde 12 büyüme sağlayan şirketin, global büyümesi ise geçen yıl ile aynı kaldı. Türkiye’deki bu hızlı büyümenin yeni yatırımları da beraberinde getirdiğini söyleyen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Köksal “Bu büyüme ile cesaretimiz arttı. Yeni yatırım planlarını devreye aldık” dedi.

ALİ YILDIRIM

Castrol Türkiye hızlı bir büyüme virajına girdi. Sıfır otomobilde artan fiyatlar ikinci elin de değerini arttırdı. Artık hem daha yaşlı hem de daha fazla kilometreli otomobillerin trafikteki etkinliği artınca tüketici ikinci eline daha iyi bakmaya başladı. Bununla birlikte servis girişleri de hızla arttı. Böylece bakım tarafında trafik iyice hızlandı. Bu tarafta vitesin yükselmesi yağ sektörünü de canlandırdı. Birçok yağ markasının Türkiye pazarındaki rolü artarken Castrol Türkiye de bundan nasibini aldı. Sorularımızı cevaplayan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, bu sene çok başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi. Köksal, Castrol tarihinde ilk kez Türkiye’nin en fazla büyüyen pazar olduğuna dikkat çekerek “Yılın ilk 11 ayında hacimsel bazda yüzde 12 büyüme sağladık. Türkiye, çok pozitif ayrışıyor. Cirodan marka gücü ve müşteri memnuniyetine kadar her alanda başarılı bir yıl geçirdik. Pazar payımızı da artırdık” dedi.

PAZARLAMA BÜTÇESİ

2 KATINA ÇIKTI

Şirketin bu hızı globalde de ödüllendirildi. Köksal, Castrol’ün gelecek 2023 için pazarlama bütçesinin bu yılın yaklaşık iki katına çıktığını paylaştı. Yatırımlara da hız veren şirket, Gemlik’teki fabrikasında 5.5 milyar dolarlık yeni bir hat kurdu. Gelecek yıl fabrikada ayrıca 1 milyon doların üzerinde bir tank yatırımının da olması planlananlar arasında. 2023’ün sonunda ya da en geç 2024 yılında 5.5 milyon dolarlık yeni bir depo yatırımını gündeme aldığı paylaşılırken, lojistik avantajı sağlamak ve az karbon salımına neden olmak için Bursa’daki depo Gemlik’te fabrika yakınına taşınacağı da aktarıldı.

ORTA ASYA’YA YATIRIM PLANI

Ayhan Köksal, Türkiye’deki merkeze bağlı olan Orta Asya’ya yönelik de yatırım planları olduğuna dikkat çekerek “Orta Asya hızlı büyüyen ve çok fazla fırsatın olduğu bir bölge. Özellikle Özbekistan çok hızlı büyüyor. Bu bölgede üretim dahil her türlü yatırım fırsatını değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.