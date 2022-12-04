Elektrikli Mokka 327 kilometre menzille geldi

Opel Mokka elektrikli versiyonuyla satışa sunuldu. Türkiye’deki yüzde 100 elektrikli ilk Opel olan Mokka 327 km’lik menzile sahip. Aracın başlangıç fiyatı 909 bin 900 TL’den başlıyor.

Opel Mokka elektrikli versiyonuyla satışa sunuldu. Türkiye’deki yüzde 100 elektrikli ilk Opel olan Mokka 327 km’lik menzile sahip. Aracın başlanngıç fiyatı 909 bin 900 TL’den başlıyor. Emisyonsuz sürüşüyle çevre dostu bir sürüş imkanı sunan Mokka-e, Alman markanın 2028 yılına kadar yalnızca elektrikli modeller üretme taahhütü için çok önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Opel Mokka-e için, lansman dönemine özel olarak; 1 yıllık kasko, 120 bin TL için 12 ay %0 faiz finansman kampanyası ile 1 yıllık Eşarj bakiye fırsatları da sunuluyor. Opel Mokka-e, Opel Türkiye’nin İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Kayseri’de bulunan 17 farklı bayisinde sınırlı sayıda adetle ön satışa sunuldu.

136 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ

Mokka-e’de kullanıma sunulan güçlü ve son derece sessiz elektromotor, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm maksimum tork üretiyor. Sürüş sırasında “Normal, Eko ve Spor” olmak üzere üç farklı sürüş modundan biri seçilebiliyor. Tek oranlı otomatik şanzımanıyla Mokka-e, gaza ilk dokunuşla birlikte tüm gücünü yola kesintisiz olarak aktarabiliyor. 0’dan 50 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan Mokka-e, 0’dan 100 km/s hıza ise 9,2 saniyede ulaşıyor.

MENZİLİ 327 KİLOMETRE

Mokka-e’de kullanılan 50 kWh kapasiteli batarya, 327 km’ye varan bir elektrikli sürüş menzili sunuyor. Araç, wall box, yüksek hızlı şarj veya ev tipi priz için tek fazdan üç fazlı 11 kW’a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor. 50 kWh pilde depolanan enerjiyi ve menzili korumak için ise hız elektronik olarak 150 km/s’de sınırlandırılıyor. Pilin %80’ini sadece 30 dakikada şarj etmeyi sağlayan 100 kW DC hızlı şarj sistemi Mokka-e’de standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte Mokka-e, rejeneratif fren sistemi sayesinde sürüş esnasında da bataryasını doldurarak menzile katkı sağlıyor. Geleneksel motorlu versiyonlardaki yakıt depo kapağının altında yer alan şarj soket girişi, kullanıcı alışkanlarını ön plana alıyor.