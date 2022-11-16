ABB’den ACS180 VSD

ABB, 22 (kW) kadar olan uygulamalar için tam uyumlu makine sürücüleri ailesini yeni ACS180 değişken hızlı sürücü (VSD) ile genişletti. Bu kullanımı kolay ve kompakt VSD, makine üreticileri için güvenilirlik ve performans sağlar.

ABB, 22 (kW) kadar olan uygulamalar için tam uyumlu makine sürücüleri ailesini yeni ACS180 değişken hızlı sürücü (VSD) ile genişletti. Bu kullanımı kolay ve kompakt VSD, makine üreticileri için güvenilirlik ve performans sağlar. ACS180, farklı endüstrilerdeki OEM’ler, sistem entegratörleri ve çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır. ACS180, gıda / içecek, tekstil, malzeme taşıma ve ticari uygulamalar dahil olmak üzere çok çeşitli endüstri sektörlerinde konveyörler, pompalar, fanlar, karıştırıcılar ve kompresörleri kontrol edebilir. ABB Küresel Ürün Müdürü YiRan Jia “ACS180, uygulamaların çoğu için sağlam bir temel oluşturan makine sürücüleri ailemize önemli bir katılımdır. Ancak, ACS180 kesinlikle daha büyük sürücülerin sadeleştirilmiş bir versiyonu değildir. Uygun fiyatlı ve entegrasyonu kolay bir sürücü seçeneği isteyen makine üreticileri için yüksek performans, sağlamlık, esneklik ve işlevsellik sunar.” dedi.

5 FARKLI KASA BOYUTU VAR

ACS180, ABB’nin makine yapımı için köklü Tam Uyumlu sürücüler ailesine katılıyor. Hassas kontrolün yanı sıra ölçeklenebilirlik ve esneklik sunan sağlam ve kompakt bir tasarıma sahiptir. Tam Uyumlu ABB sürücüleri, aynı mimariyi ve kullanıcı arayüzünü paylaşarak kullanım kolaylığı sağlar. ACS180, 22 kW’a kadar değişen hem endüksiyon hem de sabit mıknatıslı motorları kontrol etmek için tasarlanmıştır. VSD, pano montajı için IP20 korumalı olarak beş farklı kasa boyutunda bulunur. Uzun ve güvenilir bir servis ömrü sağlamak için sağlam bir tasarıma ve soğutma için optimize edilmiş hava akışına sahiptir. Makinelerin tasarlanıp üretilirken işlevsel güvenlik temellerininin sağlanması için VSD, motoru güvenli bir şekilde torksuz duruma getiren Güvenli Tork Kapatma (STO) özelliğine sahiptir.

ACS180 OTOMASYONA UYUM SAĞLIYOR

Performans söz konusu olduğunda, ACS180, enkoder olmadan mükemmel motor kontrolü sunar. Zahmetsiz, sağlam ve temel hız kontrolü için skaler kontrolü ve daha zorlu hız ve tork kontrol uygulamalarında hız aralığı boyunca hassas kontrolü sağlamak için vektör kontrolü destekler. VSD, dahili Modbus RTU protokolü aracılığıyla veya dijital/analog giriş ve çıkış kontrol bağlantılarını kullanarak otomasyon sistemine entegre edilebilir. Grafik simgeler, dahili kontrol panelinin çalışmasını kolaylaştırır ve küresel pazarlarda satış yapan OEM’ler için önemli olan çeviri ihtiyacını azaltır. ACS180 değişik makine otomasyon ihtiyaçlarına uyum sağlamak için, istenildiğinde sürücü işlevlerinin özelleştirilmesine izin veren yeni nesil uyarlanabilir ve sıralı programlayı kullanır. Bu programlama tipleri ile sürücü içerisindeki PLC programlanarak ihtiyaç duyulan fonksiyonların sürücüye entegre edilmesini sağlanır.