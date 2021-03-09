Alfa Romeo, Mart 2021 kampanyası için kolları sıvadı. Kampanyada Giulietta, Giulia ve Stelvio modellerinde anahtar teslimde cazip indirimler sunuluyor.

Alfa Romeo Mart 2021 kampanyası için harekete geçti. Alfa Romeo, mart ayında avantajlı nakit indirim kampanyasını hayata geçiriyor. Ay boyunca dizel otomatik Giulietta’nın “Sprint” versiyonları 299 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor. Sportif tasarımıyla dikkat çeken Sprint versiyon Giulietta’larda, 18 inçlik alüminyum jantlar, 6,5” Dokunmatik Ekran ve Türkçe Navigasyon, kırmızı dikişli kumaş -Alcantara- spor koltuklar, sportif süspansiyon ve arka park sensörleri gibi özellikler bulunuyor.

Mart ayında Alfa Romeo’nun sportif SUV’u Stelvio ve performanslı sedanı Giulia sahibi olmak isteyenlere ise 70 bin TL değerinde Premium Pack donanım paketi hediye ediliyor. Alfa Romeo Stelvio ve Giulia için ay boyunca 360 bin TL’ye 18 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkânı da sunuluyor.