‘Altın Direksiyon’ kazanan 18. Opel

Yeni Opel Corsa tamamen elektrikli versiyonu ile küçük sınıftaki güçlü rakiplerini dize getirdi.

Opel Corsa-e ise “Altın Direksiyon” ödülünü kazanan 18. Opel modeli olarak uzun soluklu bir geleneği sürdürüyor. Yeni Opel Corsa ödüller serisi ile başarısını tescil etmeye devam ediyor. Opel Corsa son olarak Alman otomobil endüstrisinin en önemli ödüllerden biri olan “2020 Altın Direksiyon” ödülünü aldı. Corsa-e, küçük otomobil kategorisinde zorlu rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Almanya’nın en çok satan küçük otomobili, müşteriler dışında Auto Bild ve Bild am Sonntag uzmanlarını ve okuyucularını da heyecanlandırdı.

Markanın elektrikliye geçiş sürecine dikkat çeken Opel CEO’su Michael Lohscheller; “Yeni Opel Corsa-e bunun en iyi kanıtı. Yeni Corsa-e bir elektrikli otomobilin sadece dinamik ve pratik değil, aynı zamanda herkesin erişebileceği kadar uygun fiyatlı olabileceğini de gösteriyor. Yeni Corsa-e; müşterilerimiz, Auto Bild ve Bild am Sonntag okuyucularının yanı sıra alanında uzman jüri üyelerini de sahip olduğu özelliklerle ikna eden son derece başarılı bir model.”

Her zaman olduğu gibi adaylar iki aşamada değerlendirildi. Auto Bild ve Bild am Sonntag okuyucuları ilk olarak final için her kategoride üç favori model seçti. Ardından gazeteciler, yarış pilotları ve otomobil uzmanlarından oluşan bir jüri her finalisti Auto Bild test kriterlerine uygun olarak DEKRA-Lausitzring yarış pistinde test etti. Toplam 3.218 puanla yeni Opel Corsa-e “küçük otomobil” kategorisinde birinci geldi.

Yeni Corsa-e, ilk hareket anından itibaren 136 HP (100 kW) güç ve 260 Nm tork kullanıma sunarak akıcı ve keyifli bir sürüş vaat ediyor. WLTP kriterlerine göre 337 km’lik elektrikli sürüş menzili ile beş kişilik Corsa-e günlük şehir içi kullanım gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor. 50 kWh kapasiteli batarya 100 kW DC ile 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor. Corsa-e Wall Box, yüksek hızlı şarj veya kablo ile ev tipi priz olmak üzere tüm şarj seçeneklerini destekliyor.

Corsa ayrıca Almanya’da kompakt otomobil kategorisinde “Yılın Şirket Otomobili” olarak da seçildi. Bunun dışında Auto Bild ve Computer Bild dergileri ise yeni Opel modelini “2019 Bağlanabilir Otomobil Ödülüne” layık gördü. Corsa-e, “Altın Direksiyon” ödülünü kazanan 18. Opel modeli olarak uzun soluklu bir geleneği sürdürüyor.