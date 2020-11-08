İkinci elde fiyatlar 1 yılda yüzde 100 arttı

Sıfır araç fiyatları her geçen gün tüketiciyle arayı açarken, ikinci el fiyatlar durmuyor. 120 bin liralık aracın kısa sürede 160 bin liraya ulaştığını söyleyen Otomerkezi CEO’su Karakaş, fiyatların son bir yılda yüzde 100 arttığını vurguladı.

İkinci el fiyatlar hız kesmiyor. Artan kur ve ÖTV ile birlikte ucuz araç almak artık hayal olurken tüketici daha uygun olan ikinci ellere yöneliyor. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Sıfır araçlarda halen stok sıkıntısı mevcut. Avrupa’da pandemi nedeniyle sektörümüz araç üreticilerinin bazı tesislerini kapatması tehdidi ile karşı karşıya. Kurdaki sürekli artış, ÖTV düzenlemesi, stok sıkıntısı, kredi faizlerindeki yüksek seyir, ikinci elde maalesef fiyat artışın devam etmesine sebep oluyor. Araç almayı düşünenler, artık beklemesin. Otomobillerin yatırım aracına dönüştüğü pazar şartlarında her beklediğiniz gün kaybediyorsunuz” açıklamasında bulundu.

MAKSİMUM FİYATLI ARAÇ ALMAK ÖNEMLİ

Hali hazırda bir aracı olan ve yeni bir araç satın almayı düşünenler için de tavsiye veren Karakaş “Otomobil sahibi vatandaş için şu an mümkün olduğunca maksimum fiyatlı aracı almak daha mantıklı. 20 bin TL’lik araç 30 bin TL’ye çıktı. 60 bin TL’lik aracın fiyatı 90 bin TL’ye, 120 bin TL’lik aracın fiyatı 160 bin TL çıkabiliyor. Bu dönemin yıl sonuna kadar yenilenme dönemi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

6 BİNE YAKIN SAHTE İLAN GİRİLİYOR

Son 1 yılda yüzde 80 ile yüzde 100 oranında fiyat artışı yaşayan ikinci el otomobil pazarında, fiyat dalgalanmaları ve düzensiz artış sebebiyle birçok fırsatçının türediğini söyleyen Karakaş “Bazı kişiler aynı IP adresinden birkaç gün içinde 6 bine yakın sahte ilan giriyor. Eğer kurdaki artış hızı düşerse, salgının seyri ve sosyal, ekonomik hayata etkisi hafiflerse, 2021 yılı ilk çeyreği sonunda fiyatlardaki artış duracaktır diye öngörüyoruz” yorumunda bulundu.