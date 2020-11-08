En ucuzunu alsan bile 130 bin lira şart

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. Pandemi dönemiyle birlikte tedarikte süreçler uzarken kurdaki sert yükseliş ve ÖTV otomobil fiyatlarını Türkiye’de ‘Ağrı Dağı’na çıkarttı. Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen tüketici 2018’de en az 70 bin lirayı gözden çıkarması gerekirken şimdi bu barem ÖTV’nin de desteğiyle 130 bin liraya çıktı. Geçen 2 yıllık süreçte en ucuz otomobilin fiyatı bile yüzde 120 arttı.

ALİ YILDIRIM

En ucuz sıfır otomobiller için kolları sıvadık. Tarihi yolculuğuna lüks bir tüketim aracı olarak çıkan otomobiller, seri üretimin başlaması ve talepteki ciddi artışla birlikte ciddi bir gelişim gösterdi. Kullanım rahatlığı ve artan donanımlarıyla birlikte otomobiller günümüzde artık bir ihtiyaç haline geldi. Ekonomik gelişmeler ve yaşam şartlarının iyileşmesiyle birlikte herkesin ulaşabileceği fiyatlara satılmaya başlanan otomobiller, artan donanımlar ve yeni teknolojili motorlarla birlikte bu özelliğini kaybetmeye başladı. Kurlardaki artışın fiyatlara yansıması ve artan ÖTV oranlarıyla birlikte ekonomik otomobillerin fiyatları bir çırpıda 120 bin lira barajını aştı.

EN KÜÇÜK SINIF BİLE 130 BİN LİRA

Günümüzde en küçük sınıfta (A) yer alan bir otomobilin fiyatı bile 130 bin liraya merdiven dayıyor. Bu duruma rağmen tüketiciye uygun fiyata araç satmayı hedefleyen markalar da var. Çinli markaların Türkiye pazarından çekilmesiyle birlikte fiyatlar otomatikman yükselmiş oldu. Avrupalı üreticilerse özellikle giriş versiyonlarının fiyatlarını düşük tutarak otomobil hayali kuranlara destek olmaya çalışıyor. Buna rağmen Türkiye’de bugün itibariyle satılan en uygun fiyatlı modelin etiketinde tüm imkanları kullanarak kampanyalı fiyatlar 129 bin 900 liradan başlıyor. Kampanya koşulları göz ardı edildiğinde 130 bin liranın altında sıfır araç yok. 2018’in Mayıs ayından bu yana en ucuz aracın fiyatı bile yüzde 120’ye yakın artış gösterdi.

EGEA UCUZLUKTA DA LİDER

Uzun bir süredir Fiat’ın sedan pazarındaki başarılı oyuncusu Egea, 129 bin 900 başlayan fiyatıyla en ulaşılabilir otomobiller listesine giriyor. Onu yine aynı markanın A sınıfındaki temsilcisi takip ediyor. Fiat Panda ile 129 bin 900 liralık fiyat etiketine sahip olan model hem segmentinin hem de otomobillerin en ucuzu olarak dikkat çekiyor.

EMEKTAR CLIO İLK 3’TE

Listenin 3’üncü sırasında ise Renault var. Markayı B sınıfında temsil eden emektar Clio, bu yıl son olarak üretilecek olan önceki nesliyle 137 bin 900 liralık fiyat etiketine sahip. 0.9 TCe motorla dikkat çeken aracın tek versiyonu bulunuyor. Markanın yeni Clio modeli de 160 bin liralık baremin altında. Joy paketle sunulan yeni Clio 152 bin 900 liralık fiyat etiketine sahip. Symbol modeli de 145 bin 500 lirayla en ucuzlar arasında dikkat çekiyor.

İZMİTLİ İ10 UYGUNLAR ARASINDA

Hyundai markasını giriş modeli olan i10 da Türkiye’de üretilen modellerden. 141 bin 600 liralık fiyatıyla dikkat çeken model en ucuz ilk 5 model arasına adını yazdırıyor.

TEK OTOMATİK SANDERO

Listede Yeni Kia Rio ile Dacia Sandero Stepway de var. Rio 155 bin 900 lira, otomatik Sandero ise 159 bin 900 liralık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

EN UCUZ HIBRIT SUZUKI SWIFT

Hibrit modellerin de trafikteki sayısı her geçen gün artıyor. Artan kur ve yeni ÖTV oranlarından oldukça etkilenen modeller arasında olan araçlara ulaşmak için artık 200 bin liranın üstüne çıkmak gerekiyor. İkinci el fiyatlandırma şirketi Cardata bu doğrultuda, Türkiye’de güncel olarak satışa sunulan hibrit otomobil modelleriyle ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Türkiye’de satışa sunulan hibrit otomobillerin fiyatları ise ortalama 220 bin TL’den başlayarak 3 milyon TL’ye kadar uzanıyor. Verilere göre, Türkiye’de en çok hibrit modeli bulunan markaların başında Toyota ve Lexus var. Toyota’nın Corolla HB, Corolla Sedan, C-HR, RAV4 ve Camry; Lexus’un ES, LS, RX, LC ve NX olmak üzere 5 farklı hibrit modeli ülkemizde satışa sunuluyor. Lexus ve Toyota’nın ardından 4 hibrit modeliyle Volvo geliyor. Volvo markası XC90, XC60, XC40 ve V90 Cross Country ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Cardata’nın en uygun fiyatlı hibrit otomobil modellerini sıraladığı listenin başında 216 bin 900 TL’lik fiyatıyla Suzuki Swift yer alırken, markayı 218 bin TL’lik fiyatıyla Hyundai’ın i20 modeli ve 224 bin 850 TL’lik satış fiyatıyla Toyota C-HR izliyor.

ORTALAMA FİYAT 310 BİN LİRA

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Yaptığımız kapsamlı çalışmanın ortaya koyduğu gibi ülkemizdeki hibrit ve elektrikli araçların sayısı azımsanamayacak kadar yüksek. Elektrikli araçlar da dikkate alındığında Türkiye’de 15 farklı markanın 29 farklı hibrit ve elektrikli modeli satışa sunuluyor. Bu modellerin pazardaki payı her geçen sene artırıyor. 2020’nin Ocak-Ekim döneminde hibrit ve elektrikli araçların toplam binek araçlar pazarındaki payı yüzde 3,2 olarak dikkatleri çekti. Bu oranın 2021 yılında yüzde 6’ya ulaşmasını bekliyoruz. Öte yandan, bu kategoride kompakt sedan sınıfı öne çıkıyor ki burada özellikle Toyota Corolla modeli yüksek adetleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’de satılan kompakt sınıf hibrit ve elektrikli otomobillerin ortalama fiyatı da yaklaşık 310.000 TL” değerlendirmesinde bulundu.