Opel modellerinde kasım kampanyası

Opel, Kasım ayı boyunca başta Grandland X ve Insignia olmak üzere tüm modellerinde cazip kasım kampanyası sunuyor.

Opel, Kasım ayı kampanyası başladı. Başta Grandland X ve Insignia olmak üzere tüm modellerinde cazip teklifler sunuyor. Kasım ayında müşterilerine sunduğu sıfır faiz imkanı ve farklı finansman olanakları ile Opel, bu ay yine iddialı yine heyecan verici.

Opel Grandland X, Kasım ayına özel 75.000TL kredi için 15 ay, %0 faiz imkanı sunarak rakiplerinden ayrışıyor. Opel Grandland X modellerine bu ay 332.400TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel’in B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland X ise 221.600TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuyor.

Segmentinde müşterilerine sunduğu ilklerle iddiasını ortaya koyan Corsa modeline Kasım ayında, 50.000TL kredi için 15 ay, %0,89 faiz imkanına ek showroom’lara özel avantajlarla ve 169.900TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Her profile hitap eden teknoloji harikası yeni Corsa segmentinde ikinci sıradaki yerini ve iddiasını koruyor.

Opel’in bu yıl müşterileri ile buluşturduğu gözde modellerinden Astra HB de Kasım ayında cazip tekliflerle sunuluyor. İddiasını kanıtlamış motoru, dokuz ileri vitesli otomatik şanzıman seçenekleri ve daha da dijitalleşen yenilikçi teknolojileriyle yeni Astra HB modeline 230.900TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

Profesyonellerin hem iş hem de özel hayatlarında kullanabildiği, çok yönlü Opel Combo modeli Kasım ayında, 50.000TL kredi için 15 ay, %0,89 faiz imkanına ek showroom’lara özel avantajlarla, 180.700TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel’in Amiral Gemisi yeni Insignia için ise geri sayım başladı. 11 Kasım tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak. Insignia, yenilenen tasarımı, verimli motor şanzıman seçenekleri, benzersiz konforu, üstün Alman teknolojisi ve yeni donanım seviyeleri ile sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.