Peugeot modellerinde sıfır faiz kampanyası başladı. 210’uncu yıla özel sıfır faiz kampanyası ile dikkat çeken Peugeot, SUV satışında da liderliğe oynuyor.

Peugeot modellerinde sıfır faiz kampanyası başladı. Peugeot Türkiye, Ekim ayında gerçekleştirdiği 4 bin 14 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri oldu. Ocak ayından Ekim ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 19 bin 105 adet SUV satışı ile 2020 Ocak – Ekim toplam SUV’da da lider oldu. Ekim ayında gerçekleştirdiği 6.703 adet satış ve %7,1 pazar payı ile ise markalar sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

Yeni SUV 2008 modeli Ekim ayında gerçekleştirdiği 2 bin 78 adetlik satış ile Türkiye’de toplam SUV segmentinin lideri oldu. Benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan SUV 5008 ise Ekim ayında D-SUV segmentinde %30,3 pazar payı ile liderliğe yükseldi.

210’UNCU YILA ÖZEL KAMPANYA

210. yıla özel tüm PEUGEOT’larda %0 faiz oranı kampanyasına ek olarak aşağıdaki avantajlar sunuluyor:

Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği PEUGEOT SUV 2008’de 60.000 TL için 12 ay %1,09 faiz avantajı.

1.5 lt BlueHDi Dizel motoruyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunmaya devam eden; 66 adet uluslararası ödülün sahibi PEUGEOT SUV 3008’de 100.000 TL için 15 ay %0,94 faiz avantajı.

Standart yedi koltuklu, segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008’de 100.000 TL için 15 ay %1,09 faiz avantajı.

Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508’de 100.000 TL için 15 ay %1,09 faiz avantajı.

1.5 lt BlueHDi Dizel motor, cam tavan, ve geri görüş kamerası ile PEUGEOT 208 Signature’da 50.000 TL için 12 ay %1,09 faiz avantajı.

Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonlarında 100.000 TL için 15 ay %1,09 faiz avantajı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari ailesi de %1,09 faiz avantajıyla sunuluyor.