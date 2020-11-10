PSA ve FCA ortaklığının logosu belli oldu. Peugeot S.A. (“Groupe PSA”) ve Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) Stellantis logosunu bizlerle tanıştırdı. Bu yeni grup söz konusu iki markanın yarı yarıya birleşmesi ile ortaya çıktı.

PSA ve FCA ortaklığının logosu belli oldu. Peugeot S.A. (“Groupe PSA”) ve Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) Stellantis logosunu bizlerle tanıştırdı. Bu yeni grup söz konusu iki markanın yarı yarıya birleşmesi ile ortaya çıktı. Logo Stellantis’in kurucu şirketlerinin zengin mirasını, yeni grubun 14 önemli otomotiv markasından oluşan portfolyosunun eşsiz ortak gücünü ve tüm bölgelerde emek vermiş olan çalışanlarının profesyonel geçmişlerindeki çeşitliliğini sembolize ediyor. Stellantis adında da olduğu gibi – “stello” kelimesinin Latince kökeni “yıldızlarla parlamak” anlamına gelmektedir –iyimserliğin, enerjinin ve sürdürülebilir mobilitenin gelecek döneminde yeni liderlerden biri olmakta kararlı, farklı ve yenilikçi bir şirketin görsel temsilidir. Logonun tanıtımı 2021’in ilk çeyreğinin sonunda gerçekleşmesi beklenen birleşme projesinin tamamlanmasına yönelik atılan en son adım olacak. Bu anlamda, her iki şirket hissedarlarının ilgili Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onayı, güvensizlik ve diğer yasal gerekliliklerin karşılanması dahil olmak üzere alışılmış kapanış koşulları yürürlükte olacak.

İSMİ LATİN KÖKENLİ

Stellantis, küresel bir işletmenin ölçeğini; gelecek on yıllar için sürdürülebilir mobilite çözümleri sunabilecek. Olağanüstü bir genişlik ve yetenek derinliği, bilgi birikimi ve kaynak ile birleştirecek. İsmin Latin kökenleri, kurucu şirketlerinin zengin tarihine övgüde bulunuyor. Astronomi çağrışımı, endüstriyi değiştiren bu birleşmeyi yönlendiren gerçek iyimserlik, enerji ve yenilenme ruhunu yansıtıyor.

GRUP DÜZEYİNDE BİR MARKA OLACAK

Yeni ismin belirleme süreci, Birleşme Anlaşması ilan edildikten hemen sonra başladı. Her iki şirketin üst yönetiminin dahil edilmesiyle ve Publicis Group’un çalışmalarıyla başladı. Stellantis, ismi yanlızca grup düzeyinde bir kurumsal marka olarak kullanılacak. Sürecin bir sonraki adımı, isimle birlikte kurumsal marka kimliği oluşturacak olan bir logonun yaratılması olacak.