FCA ve PSA evliliğinden ‘Stellantis’ çıktı

Fiat Chrysler Automobiles ve Groupe PSA’nın birleşmesiyle birlikte yeni marka belli oldu. İki şirket ‘Stellantis’ ismini verdiği şirket için çalışmalara da başladı.

Fiat Chrysler Automobiles NV (“FCA”) ve Peugeot SA (“Groupe PSA”) birleşme kararını 18 Aralık 2019’da açıklamaıştı. Yüzde 50:50 oranında yapılacak olan ortaklık çerçevesinde yeni bir şirketin de startına verildi. Yeni grubun kurumsal isminin Stellantis olacağı paylaşıldı. psa fca Stellantis

YILDIZLARLA AYDINLANMAK

Yıldızlarla aydınlanmak anlamına gelen Stellantis latince ‘stello’ fiiline dayanıyor. Bu isim, iki şirketin bir araya gelerek bir sonraki ulaşım döneminin yeni liderlerden birini yaratacak, aynı zamanda kurucularının tüm değerlerini koruyor. psa fca Stellantis

İSMİ LATİN KÖKENLİ

Stellantis, küresel bir işletmenin ölçeğini; gelecek on yıllar için sürdürülebilir mobilite çözümleri sunabilecek. Olağanüstü bir genişlik ve yetenek derinliği, bilgi birikimi ve kaynak ile birleştirecek. İsmin Latin kökenleri, kurucu şirketlerinin zengin tarihine övgüde bulunuyor. Astronomi çağrışımı, endüstriyi değiştiren bu birleşmeyi yönlendiren gerçek iyimserlik, enerji ve yenilenme ruhunu yansıtıyor.

GRUP DÜZEYİNDE BİR MARKA OLACAK

Yeni ismin belirleme süreci, Birleşme Anlaşması ilan edildikten hemen sonra başladı. Her iki şirketin üst yönetiminin dahil edilmesiyle ve Publicis Group’un çalışmalarıyla başladı. Stellantis, ismi yanlızca grup düzeyinde bir kurumsal marka olarak kullanılacak. Sürecin bir sonraki adımı, isimle birlikte kurumsal marka kimliği oluşturacak olan bir logonun yaratılması olacak.

PSA VE FCA’DA DEĞİŞİKLİK YOK

Stellantis Grubunun kurucu markalarının isimleri ve logoları değişmeden kalacak. Daha önce belirtildiği gibi, birleşme sürecinin tamamlanmasının, her iki şirketin hissedarlarının kendi Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onay vermesi, antitröst ve diğer yasal gereklerin karşılanması da dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarına bağlı olarak 2021’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmekte.