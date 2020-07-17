Kontrolsüz hıza kontrollü pedal

Toyota gaz pedalı için yeni bir sistem geliştirdi. Toyota modellerinde gaz pedalına için istemsiz basılması anında kontrolsüz hızlanmanın önüne geçecek.

Toyota gaz pedalı için yeni bir sistem geliştirdi. Gaz pedalına istemsiz olarak basılan kazaların önüne geçmeye çalışan Toyota, yeni araçlara kademeli sistemini ekledi. ‘Artı Destek’ sistemi adı verilen kombinasyon, sürücünün gaz pedalına istemsiz olarak bastığını algılıyor. Sesli ve görsel olarak uyarı veriyor. Aynı zamanda aracın kontrolsüz olarak hızlanmasını engelliyor. Toyota ayrıca mevcut araçlara da ‘Gaz Pedalına Kazara Basma Kontrolü Sistemi II’ teknolojisini adapte etti. Böylece daha fazla güvenlik sunmaya hazırlanıyor.

SİSTEMİN ADI ‘ARTI DESTEK’

Marka 1 Temmuz’dan itibaren bu sistemi yeni araçlar için “Artı Destek” adıyla sunmayı planlıyor. Mevcut araçlar için ise “Gaz Pedalına Kazara Basma Kontrolü Sistemi II” ile adapte edecek.

ICS 2012’DE BAŞLADI

Toyota, hızlanma ünitesindeki hata kaynaklı kazaların engellenmesi ve zararın olabildiğince azaltacak. Toyota ilk olarak, 2012 yılında Akıllı Mesafe Sonarı’nı (ICS) devreye almıştı. 2018’den bu yana ise “Gaz Pedalına Kazara Basma Kontrolü Sistemi’ni” kullanmaya başladı. Mevcut sistemde sensörler duvar veya cam gibi engelleri algılayarak kontrolsüz gaz pedalına basılmasıyla yaşanacak kazaları önlüyor. Toyota’nın elde ettiği verilere göre ICS, gaz pedalının kontrolsüz kullanılmasıyla oluşabilecek tüm potansiyel kazaları yüzde 70 oranında engelleyebiliyor.

Toyota gaz pedalı için yeni bir sistem geliştirdi. Gaz pedalına istemsiz olarak basılan kazaların önüne geçmeye çalışan Toyota, yeni araçlara kademeli sistemini ekledi. ‘Artı Destek’ sistemi adı verilen kombinasyon, sürücünün gaz pedalına istemsiz olarak bastığını algılıyor. Sesli ve görsel olarak uyarı veriyor. Aynı zamanda aracın kontrolsüz olarak hızlanmasını engelliyor. Toyota ayrıca mevcut araçlara da ‘Gaz Pedalına Kazara Basma Kontrolü Sistemi II’ teknolojisini adapte etti. Böylece daha fazla güvenlik sunmaya hazırlanıyor.