Toyota Plaza Bakırcılar Bir Kez Daha Avrupa’nın En İyisi

Toyota Plaza Bakırcılar, ‘Ichiban’ Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri 2020 kapsamında satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetindeki üstün başarısı ile bu ödülü üç yıl üst üste toplamda da 4’ncü kazanma başarısını gösterdi.

Toyota’nın her yıl düzenlediği “Ichiban” Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri’nin 2020 yılı kazananları belli oldu. Bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez dijital olarak yapılan ödül töreni için Avrupa’da bayileri Toyota’nın Brüksel’de bulunan Avrupa Merkezine bağlandı. Düzenlenen törende satış ve satış sonrası hizmetlerdeki müşteri memnuniyetinde gösterdiği performans ile Türkiye’den Antalya Toyota Plaza Bakırcılar, “Ichiban” büyük ödülünü üst üste 3’ncü toplamda 2012 yılında kazandığı ödül ile birlikte 4’ncü kez almaya hak kazandı.

2007 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen “Ichiban Ödülleri” kapsamında Antalya Toyota Plaza Bakırcılar, Toyota’nın Avrupa bölgesindeki yaklaşık 2 bin 500’den fazla yetkili satıcısının performanslarının değerlendirildiği zorlu kriterleri aşmayı başararak ödüle layık görülen 45 bayi arasındaki yerini bir kez daha aldı.

Toyota Avrupa Başkanı ve CEO’su Dr Johan van Zyl, tüm bayileri üstün başarısı için takdir ederken, müşteriyi dinlemenin öneminden söz etti ve her müşterinin Toyota markası ile eşsiz bir deneyim yaşamasının öneminin altını çizdi. Toyota Avrupa Satış Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Didier Gambart da insanlar için yaşam boyu müşteri deneyimi oluşturduklarını belirterek “Bayilerimizde müşterilerimizle kurduğumuz insan faktörü temeline dayanan ilişkimizin taklit edilmesi imkansız. Başkaları tarafından kopyalanamayacak bu ilişki müşterilerimize her zaman hatırlanacak bir deneyim yaşatacak” diye konuştu.