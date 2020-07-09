BiTaksi ve Fiat, kovid-19 salgınına karşı toplum sağlığını korumak için güçlerini birleştirdi. Türkiye’deki ilk ‘Kabinli Taksi’ projesini hayata geçirdi. Fiyatlandırma ise KDV ve montaj işçiliği dahil 2 bin 500 TL olacak.

BiTaksi ve Fiat, koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak için güçlerini birleştirerek Türkiye’deki ilk ‘Kabinli Taksi’ projesini hayata geçirdi. Kabinler Tofaş Ar-Ge’nin çalışmalarıyla üretildi. BiTaksi Genel Müdürü Kaan Sancaklı: “BiTaksi olarak, 2013 yılından bu yana taksi sürücüleri ve yolcuları bir araya getiriyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 35 milyon yolculuğa dijital ev sahipliği yaptık. Yeni normale geçiş sürecinde halkımızın endişesi halen devam ederken, yolculuk yapmaktan çekinen pek çok kişi var. Günde yaklaşık 800 bin yolculuğa ev sahipliği yapan taksi sektörü hem yolculuk sayısında hem de ekonomik olarak büyük bir durgunluğa girdi. Bu sektöre emek veren pek çok kişi de bu durgunluktan büyük ölçüde etkilendi” dedi.

KABİNLİ TAKSİDE FİYAT FARKI YOK

Kaan Sancaklı “Tofaş Ar-Ge Merkezi tarafından, Fiat Egea araçlarla uyumlu ve kolayca monte edilebilen bir panel üretildi. Bu panelin yer aldığı Egea Kabinli Taksiler ile daha güvenli bir yolculuk sunuyor. Vatandaşlarımızın ve her gün onbinlerce yolculuğa ev sahipliği yapan BiTaksi kullanan sürücülerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu panel sayesinde:

Üst seviye izolasyon ile yolcu ve sürücünün daha güvenli yolculuk yapmasına olanak sağlanıyor.

Yolcular, BiTaksi’nin kartla online ödeme seçeneği ile teması sıfıra indirebiliyor.

Hem sürücü hem de yolculara ‘Sessiz Yolculuk’ sağlıyor.

Taksi ekosisteminde, özellikle sürücüler tarafından güvenlik amacıyla uzun yıllardır talep edilen kabin modelinin ilk adımı olma özelliği taşıyor.

KABİNLİ TAKSİDE (İ) SİMGESİ BULUNACAK

Kabinli Taksi ile ilgili detaylı bilgiye ana ekranda bulunan (i) simgesinden ulaşılabilecek. Üstelik ‘Kabinli Taksi’lerin sarı klasik taksiler ile herhangi bir fiyat farkı bulunmuyor. Proje kapsamında ilk 100 araç için panel montajı BiTaksi tarafından gerçekleştirildi. Bu 100 araç bugün itibarıyla İstanbul’da hizmete başladı.

TÜM TESTLERİ YAPILDI

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Fiat markası olarak amacımız konfor, tasarım ve teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak. Yaşadığımız bu sıra dışı süreçte, yetkinliklerimizi ve gücümüzü topluma ve müşterilerimize fayda yaratmaya yönelttik. Müşterilerimizin yanında olduk. Bu dönemde devreye aldığımız pek çok uygulamanın ardından BiTaksi ile yine toplum sağlığına katkı sağlayacak özel bir çözüm geliştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Pandemi döneminde artan sosyal mesafe gerekliliği ve ulaşımda izole olma ihtiyacının da etkisiyle otomobile talebin arttığını gözlemliyoruz. Bu bakış açısıyla bize ulaşan BiTaksi’nin talebiyle, taksi yolcuları ve sürücülerini virüsten koruyacak kabin sistemini oluşturduk. İzolasyonu sağlayan panelin üst kısmında kullanılan PETG malzeme sürücü ve yolcu güvenliği düşünülerek ve gerekli testlerden geçirilerek tercih edildi. Panelin alt ve üst kısımları, araç tasarımına göre formlara sahip. Bu formlar parçaların araç ile uyumunu sağlamak amacıyla tasarlandı ve özel olarak üretilen kalıplarda oluşturuldu. Ergonomik tasarımımız bu formlar sayesinde sürücünün ve arka koltuktaki yolcunun rahat seyahat edebilmesi için optimum oturma ve diz mesafesini sunuyor” dedi.

HAVA TEMASINI KESİYOR

Altan Aytaç “Panel tasarımımız, direkt hava temasını kesecek şekilde aracın ön ve arka kısmını tamamen ayırıyor. Bu ayrımla birlikte yolcunun aracın klimasından da faydalanabilmesi ve konforlu yolculuk edebilmesi için panelin üzerine özel tasarım bir hava dağıtıcısı yer alıyor. Tercihe bağlı olarak hava, özel bir koruyucu filtreden geçerek arka bölüme ulaşıyor. Kullanılan filtre, 0,05 mikron boyutunda mikroorganizmaları ve partikülleri tutabilmektedir. Kovid-19 boyutu ise 0,10 mikrondur ve filtrenin tutabildiği boyutlardadır” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİLİ

Altan Aytaç, “Egea, lansmanı yapıldığı günden bu yana dört yıldır üst üste Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili. Egea, taksi sürücüleri açısından da dayanıklılıkta rüştünü ispatlamış bir model. Zira yoğun çalışma temposunda yılda 100-150.000 km yol yapan taksi kullanıcıları ve sahipleri, aracın genel dayanıklılığı, sağladığı konfor ve kullanışlılığının yanı sıra, sahip olduğu ekonomik ve yüksek performanslı multijet motorla da yıllardır Fiat markasına ve Egea modelimize büyük ilgi gösteriyorlar. Taksi kullanımında en çok tercih edilen versiyonumuz Egea’nın Easy donanım seviyesi. Bu yüzden de kabin üretimi ve kullanımı için önceliği bu donanım seviyesine verdik” ifadelerini kullandı.

MONTAJINI YETKİLİ SERVİSLER YAPIYOR

Altan Aytaç “Diğer donanım versiyonlarımız için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koruma panellerinin montajını, yetkili servislerimizde Fiat güvencesiyle yapacağız. Ayrıca sadece İstanbul ve Ankara’da değil, tüm Türkiye’deki ihtiyaç duyan Egea sahipleri, Fiat bayi ve yetkili servislerine giderek bu koruma panellerini satın alıp otomobillerine montajını yaptırabilecekler. Fiyatlandırmamız ise KDV ve montaj işçiliği dahil 2 bin 500 TL olacak” bilgisini verdi.