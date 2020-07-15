Nissan elektrikli SUV modeli Ariya için kolları sıvadı. 500 kilometreye kadar menzile sahip olan Nissan Ariya, ABD’de 40 bin dolara satılacak.

Nissan yeni elektrikli konsepti olan Ariya modelini tanıttı. Dünyanın en çok satan elektrikli araç markalarından biri olan Nissan, Ariya ile SUV sınıfını elektriklendirecek. Nissan Leaf ile 2019’da dünyanın en çok satan üçüncü elektrikli aracı olmuştu. Böylece Leaf modelinin ardından geliştirilen SUV Ariya resmen sahneye çıktı. İlk kez geçtiğimiz yıl Tokyo Otomobil Fuarı’nda konsept olarak tanıtılan Ariya’nın aynı sınıfta yer alan Tesla Model Y’ye rakip olması bekleniyor.

500 KİLOMETRE MENZİLİ OLACAK

Dört ayrı versiyonda üretilecek Ariya’nın en dolu modelinin tek şarjla yaklaşık 500 kilometre menzile sahip olacak. Ariya, 40 bin Amerikan dolarına satışa sunulacak.

218 BEYGİR GÜCÜNDE

2021’de galerilerde yerini alacak olan Nissan Ariya’nın 218 beygir gücündeki giriş seviye modeli 159 km/s azami hız yapabiliyor. Tek şarjla 360 kilometre gidebilme kapasitesine sahip olacak. Giriş seviye tek motorlu Ariya araçlar 100 kilometre hıza 7.5 saniyede ulaşıyor. Çift motorlu modeller ise aynı hıza 5.1 saniyede çıkabiliyor. Ariya’nın en üst modeli ise saatte azami 200 kilometre hıza kadar çıkabilecek.

OTONOM SÜRÜŞ MODUNA DA SAHİP

Ariya’nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de otomatik pilot yazılımı olan ProPilot ASSIST 2.0 destekli olması. Araç bu sayede tıpkı Tesla modellerinde olduğu gibi direksiyonu kullanmadan otonom şekilde yol alabiliyor. Ariya bunun yanında kablosuz güncelleme desteğine de sahip.

İLK TANIŞAN JAPONYA

İlk olarak Japonya pazarında satılacak olan Ariya, hemen akabinde ABD ve Kanada pazarında yerini alacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) aracı satın almak isteyen müşteriler 10 bin dolara kadar devlet desteğinden yararlanabilecek. Geçtiğimiz sene Nissan-Renault-Mitsubishi ortaklığının eski tepe yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn’un rüşvet, gözaltı ve firar haberleriyle gündeme gelen Nissan, eski CEO’nun firmadan ayrılması sonrası Ariya modeliyle en büyük atılımını gerçekleştirmiş oldu.