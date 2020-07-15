Egea şimdi ödemesi 6 ay sonra

Fiat Egea temmuz kampanyası tam gaz devam ediyor. Fiat Egea model ailesi temmuz kampanyası kapsamında ilk ödemeyi 6 ay ertelemeye biliyor.

Fiat temmuz kampanyası tam gaz devam ediyor. Türkiye’nin tercihi Fiat, tüketiciye en uygun faiz seçeneklerini ve ertelemeli ödeme kolaylığını sunuyor. Temmuz ayında geçerli olacak kampanya kapsamında satışa sunulduğu andan itibaren ülkemiz otomotiv sanayisine ve Fiat markasına önemli başarılar getiren Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea Ailesi ile Doblo Panaroma ve Fiorino Panaroma modellerinde, 50 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,64 faiz avantajı sunuluyor. Kamu bankalarınca uygulanan “Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi” aracılığıyla gerçekleşen kampanyada, ödemeler 6 ay boyunca ertelenebiliyor. Fiat ayrıca, Egea Sedan modellerine özel sunduğu “otomatik vites hediye” kampanyasını da Temmuz ayı boyunca sürdürüyor.