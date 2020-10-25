İkinci elde av mevsimi

İkinci elde hızlı bir fiyat değişimi olduğunu söyleyen Otomerkezi, gerçek alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyor. CEO Karakaş “Aracını satmayı düşünmeyen dahi aracını ilana koyuyor. Gerçek alıcıyı bulmak şu anda kolay değil. Gerçek alıcıya ulaşmak içinse yeni bir ekip kuruyoruz. Aracını gerçekten satmak isteyen müşterilere ulaşacağız” dedi.

ALİ YILDIRIM

İkinci elde hızlı bir fiyat değişimi olduğunu söyleyen Otomerkezi, gerçek alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyor. İkinci el araçta gerçek satıcı bulmadın zor olduğunu söyleyen Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Araç fiyatlarındaki artışın sebebi galeri ve kurumsal firmalar gibi lanse edilse de gerçek bu değil. Fiyatlardaki artış pandemi, sıfırdaki stok sıkıntısı, faiz ve kurdaki artışların yanı sıra bireysel satıcılar, aracını satmayı düşünmeyen dahi aracını ilana koyuyor. Bunu ÖTV matrahı düzenlemesi sonrasında ilan artış adetlerinde de görebilirsiniz” dedi.

İKİNCİ ELDE DE STOK SORUNU VAR

Sıfır araç stoğunda olduğu gibi ikinci elde de problemler olduğunu söyleyen Karakaş “Filo kiralama şirketleri 2-3 senedir araçlarını yenilemediği ve kiralamaya devam ettiği için, araçlarını elden çıkarmayı halen düşünmemekte. Öte yandan bireysel araç sahiplerinin önemli bir bölümü sahip oldukları, geçmişte satın aldıkları aracı bir yatırım aracı olarak değerlendirip, satma niyeti olmadan satılığa çıkarıyor. Gerçek alıcıyı bulmak şu anda kolay değil. Gerçek alıcıya ulaşmak içinse yeni bir ekip kuruyoruz. Bu ekiple yeni bir iş kolu ve istihdam yaratıp aracını gerçekten satmak isteyen müşterilere ulaşacağız. Bu araçları da tüm bayilerimizin katılacağı mezatlarda değerlendirerek genel pazarda hakim olan stok sorununa çare olacağız. Yani gerçek satıcıyla gerçek alıcıyı bir araya getireceğiz” diye konuştu.

HEDEF 6.5 MİLYON ADET

Bu yıl ikinci el araçta 6.5 milyon adetlerin konuşulduğuna değinen Karakaş şöyle devam etti: “İkinci eldeki artış kademeli olarak sürmeye devam edecek, fakat 2021 yılı bahar aylarının başlangıcı itibariyle artışın durmasını bekliyoruz. Artıştan kastımız radikal artışlar değil. Fakat bu artışın durması, ülkedeki istikrarın sürmesi, kur ve faiz artışlarının radikal boyutlara ulaşmamasına bağlı. Aksi takdirde bu fiyat artışlarının devam etmesi maalesef mümkün. Sonrasında yine kademeli bir düşüş yaşanacaktır, fakat bu düşüş de dikkat çekici seviyelerde olmayacak.”