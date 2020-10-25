Elektrikli araçların maliyeti daha düşük

Elektrikli araçların varlığı arttıkça, rekabetçi kabiliyetleri de yükseldi. Maliyet konusunda Avrupa’da öne çıkmaya başlayan elektrikli modeller, benzinli ve dizel araçlara göre daha düşük maliyetli. Araştırmalar, Avrupa’daki elektrikli araçların daha uygun fiyatlı olduğu ortaya koydu.

Dünyada yakıt tercihleri her geçen gün değişim gösterirken elektrikli araçların payı dizel ve benzinli modellere yaklaştı. Araştırmalara göre, Avrupa’daki elektrikli araçların artık her zamankinden daha uygun fiyatlı olduğu ortaya çıktı. Öyle ki Avrupa ülkelerinde kompakt sınıfta yer alan elektrikli araçlar, benzinli ve dizel araçlara göre maliyetler açısından kolaylıkla rekabet eder hale geldi. Raporda geçtiğimiz yıllarda dizel, benzin ve elektrikli araçlar arasında görülen maliyet farklarının bu sene bir hayli kapandığı gözlemlendi. Buna göre, kompakt sınıftaki elektrikli araçların içten yanmalı araçlara kıyasla maliyetler açısından en rekabetçi olduğu ülkeler; Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve İngiltere olarak sıralandı.

EN EKONOMİK ÜLKELER NORVEÇ VE İTALYA

Araç Maliyet Endeksi’nde, elektrikli araçların dizel ve benzinli araçlara kıyasla daha ekonomik olduğu iki ülke Norveç ve İtalya. Norveç’te benzinli bir aracın aylık sahip olma maliyeti 851 euro iken dizel bir aracın maliyeti 913 euro, elektrikli araca sahip olmanın maliyeti ise sadece 750 euro. Aynı şekilde, İtalya’da benzinli aracın aylık maliyeti 807 euro ve dizel aracın 753 euro civarındayken, elektrikli aracın maliyeti ise 742 euro olarak daha aşağıda konumlanıyor. Bu iki ülkeye en yakın ülkelerden birisi Hollanda. Hollanda’da benzinli bir aracın aylık maliyeti 711 euro olurken, dizel aracın 806 euro ve elektrikli aracın ise sadece 721 euro. Benzinli, dizel ve elektrikli araçların aylık maliyetlerinin en yakın olduğu diğer ülkelerden bazıları ise İsveç, Portekiz, Almanya, İngiltere ve İsviçre.

EN PAHALISI İSVİÇRE

LeasePlan Araç Maliyet Endeksi’ne göre, aylık maliyetler göz önüne alındığında bir araç kullanmak için en pahalı ülke İsviçre iken en uygun ülkenin Macaristan olduğu ortaya çıktı. İsviçre’de araç kullanmanın aylık maliyeti ortalama 926 euro olarak belirlenirken, Macaristan’da bu maliyetin ortalama 491 euro olması dikkatleri çekiyor.

TÜRKİYE’DE AYLIK MALİYET 547 EURO

Endeksi değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Oktay “Bugün, yaptığımız araştırmanın sonucunda çok daha net görüyoruz ki Avrupa’da elektrikli araçlar ile dizel veya benzinli araçlar arasındaki farkın kapanması artık bir an meselesi. Elektrikli araçların ülkemizde daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli” dedi. Türkiye’de henüz elektrikli araç pazarının tam olarak oluşmadığını söyleyen Oktay, “O sebeple bu anlamda bir veri yok. Türkiye, dizel yakıtlı bir araca sahip olma maliyeti açısından endekse katılan ülkeler arasında Macaristan ve Yunanistan’ın hemen ardından 3’üncü sırada yer alıyor. Ülkemizde dizel yakıtlı bir araca sahip olmanın aylık maliyeti ise 547 euro yani ortalama 5 bin lirayı buluyor” diye konuştu.