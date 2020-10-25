1.5 milyonluk üstsüz

Yeni E Coupe & Cabriolet Türkiye’de

Mercedes-Benz’in E Coupé & Cabriolet modelleri 1 milyonun üstündeki fiyat etiketiyle Türkiye’de yola çıktı. Her iki versiyon da EQ Boost adındaki 48 Volt beslemeli marş-jeneratörü destekli, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motora sahip.

Mercedes-Benz’in Ağustos 2020’de satışa sunmaya başladığı E-Sedan sonrasında yeni E Coupe & Cabriolet modelleri de bayilerdeki yerini aldı. Her iki araç, E 300 olarak adlandırılıyor. 9G-TRONIC otomatik şanzımanın standart olarak sunuluyor. EQ Boost adındaki 48 Volt beslemeli marş-jeneratörü destekli, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motora sahipler. E 300 Coupé 1.355.000 TL başlangıç fiyatına sahipken E 300 Cabriolet’nin başlangıç fiyatı 1.558.000 TL.

SEGMENTİNİN EN ÇOK TERCİH EDİLENİ

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan; “Otomobil kullanmayı daha zevkli bir hale getiren E-Serisi Coupé ve açık hava keyfinin adresi E-Serisi Cabriolet, segmentlerinin yıllardır en fazla tercih edilen araçları arasında yer alıyor. Gran Turismo yani uzun yolculuklara çıkmak için her fırsatı değerlendiren otomobil tutkunlarını, markamızın en yeni güvenlik, konfor ve iletişim teknolojileriyle güncellediğimiz iki yeni modelimiz ile buluşturuyoruz. Ağustos 2020’de satışa sunduğumuz ve bir kez daha segmentinin en fazla tercih edilen modeli konumunu pekiştiren Yeni E-Serisi Sedan’ın ardından, Coupé ve Cabriolet model seçenekleri ile Yeni E-Serisi ailesini tamamlamış oluyoruz. 3 farklı gövde tipinde bayilerimizde yerini alan E-Serisi model ailesi, güvenlik ve konfordaki yenilikleriyle, elektrik destekli güç üretimi ve otonom sürüşe doğru yolculuğumuzda teknolojinin geldiğini son noktayı işaret ediyor.” dedi.

YENİ FAR TEKNOLOJİSİ

E-Serisi Coupé ve Cabriolet’in özellikle ön bölümleri yenilendi ve daha kesin bir tasarım kazandırıldı. Tam-LED teknolojisiyle donatılan ön farlar daha ince bir tasarım kazanırken böylece görsel dinamizm daha da arttırıldı. LED Yüksek Performanslı Farlar standart olarak, ULTRA RANGE Uzun Far dâhil MULTIBEAM LED teknolojili farlar ise opsiyonel olarak sunuluyor.

OTONOM SÜRÜŞE UYGUN DİREKSİYON

Yeni E-Serisi, sürücünün işbirliği ile sürüşü desteklemek üzere Mercedes-Benz’in en güncel sürüş destek sistemleriyle donatıldı. Ortaya çıkan ileri düzeyde aktif güvenlik seviyesinin sonucu olarak Coupe ve Cabriolet, sürücünün tepki vermediği durumlarda akıllı ve hızlı bir şekilde tepki verebiliyor. Direksiyon simidinin “Hands-off” algılama özelliği artık kapasitif çalışıyor. Bu, yarı otonom sürüş esnasındaki kullanım konforunu arttırıyor. Sürüş destek sistemlerinin E-Serisi’ni kontrol ettiğini algılaması için sürücünün ellerini direksiyonda tutması yeterli oluyor. Eskiden sisteme geri bildirim olarak sürücünün direksiyona kuvvet uygulaması, yani hafif de olsa direksiyonu hareket ettirmesi gerekiyordu. Yeni direksiyon simidinin çemberinde sürücünün ellerini algılayan özel sensörler bulunuyor. Sürücünün ellerini bir süre direksiyona temas ettirmediğini algılayan sistem bir uyarı bildirimi başlatıyor. Sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde ise sistem acil durum frenini devreye sokuyor.

ELEKTRİK DESTEKLİ 258 BEYGİR MOTOR

Her iki araçta 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motor 258 BG güç üretirken EQ Boost adındaki elektrikli destek ünitesi sayesinde anlık olarak 14 BG’lik ek bir güç daha kullanıma dahil ediliyor. İçten yanmalı motorun sağladığı 370 Nm’lik maksimum torka ek olarak EQ Boost desteği anlık olarak 150 Nm ile ivmelenmeye katkıda bulunuyor. Standart donanımdaki 9G-TRONIC otomatik şanzımanın da katkısıyla 6,7 ile 7,4 lt/100 km arasında değişen karma yakıt tüketimi sunabilen araçların maksimum hızları elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.