Aralık ayında yıldız fırsatı

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Aralık ayında sunduğu kampanya kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarında avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aralık ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı kampanya seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 360.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aralık ayına özel 480.000 TL’ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz GLC Serisi otomobillerde 505.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %0 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise bu aya özel 285.000 TL 36 ay %1,25 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye 36 aya kadar %1,25 faiz oranı uygulanıyor. Yeni GLB ise Aralık ayında 335.000 TL, 36 ay %1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobillerde ise Aralık ayına özel 48 aya kadar %1,63 faiz fırsatı sunuluyor.

MERCEDES-BENZ VİTO’YA ÖZEL KREDİ

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla Aralık ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle şimdi bir Vito sahibi olunabiliyor Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 200.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 0,99 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 200.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 0,79 faiz avantajından faydalanabilirler.Mercedes-Benz Certified araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 60.000 TL kredi için, 10 ay vade ve % 0 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.