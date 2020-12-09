Compass ve Renegade’e özel 45 bin lira takas desteği

Jeep, yeni bir kampanya için kolları sıvadı. Yılın son kampanyası ile SUV tutkunlarına iddialı fiyatlar ve fırsatlar sunuyor. Aralık ayı boyunca Renegade ve Compass modelleri “hemen teslim” avantajıyla sahiplerini bekliyor.

Jeep yeni bir kampanya için kolları sıvadı. Jeep, yılın son ayında özgürlük ve macera tutkusunu yaşamak isteyenler için iddialı bir satış kampanyası hayata geçiriyor. Aralık ayında Jeep sahibi olmak isteyenler, araçlarını hiç beklemeden, hemen teslim alabiliyor. Fark yaratan yüksekliğini güçlü tasarım ve teknolojisiyle birleştiren Jeep Compass ile Jeep Renegade, 45 Bin TL’ye varan takas avantajı ve 100 Bin TL’ye 12 ay yüzde 1,33 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yerini alıyor. Aralık ayında Jeep Renegade 284 bin 450 TL. Jeep Compass ise 399 Bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ve hemen teslim avantajı ile satışa sunuluyor.