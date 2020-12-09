Bridgestone Blizzak LM005 desenine, ADAC tarafından kendi sınıfının en iyi lastiği seçildi. Bridgestone’un önde gelen kış lastiği deseni Blizzak LM005 desenine verilen birçok ödüle bir yenisini ekliyor.

Bridgestone’un kış sezonu için üretmiş olduğu en üst sınıf ürünü Blizzak LM005, ADAC 2020 Kış Lastikleri Testinin kazanan lastiği oldu. Blizzak LM005, kuru ve karla kaplı yol koşullarına ek olarak ıslak tutunma performansında da gösterdi. Dengeli performansı ile tüm kış yol koşullarında kullanıcıları etkilemeyi başardı. Blizzak LM005, tüm bu özellikleriyle Avrupa’nın en büyük değerlendirme kurumu olan ADAC’ın uzmanları tarafından genel değerlendirme klasmanında 2.0 notunu alarak -teste katılan tüm lastiklere verilen en yüksek not- değerlendirmeye katılan 15 lastik profili içerisinde 1 numaralı lastik olarak seçildi.

BRIDGESTONE BLIZZAK LM005

Bridgestone’un Blizzak LM005 modelinin olağanüstü özellikleri ve performansı, lastik mühendisliğinde son teknolojinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Desen için Bridgestone’un kullanmış olduğu yüksek silika içerikli Nano ProTech™ hamur karışımı, lastiği soğuk hava koşullarında yumuşak tutmaya yardımcı olarak en üst seviyede çekiş performansı sağlıyor ve lastiğe ıslak ve karlı yol koşullarında en iyi performansı vermesi için yardımcı oluyor. Kendisine özgü zik-zak oluklu desen yapısıyla tasarlanmış olan lastik, su tahliyesini artırarak lastiğin yola tutunmasını iyileştiriyor. Tüm bu özelliklerin oluşturduğu sinerji ile ortaya çıkan mükemmel sonuçlar çerçevesinde LM005, Avrupa Birliği lastik etiketi değerlendirmelerine göre ıslak tutuş sınıfında desene ait tüm ebatlarda “A” etiket değerlendirmesine ulaşan ilk kış lastiği olma başarısını göstermiştir.

KİLOMETRE BAŞINA MALİYET

LM005 müşterileri için aynı zamanda daha sürdürülebilir bir tercih oluyor. Sağladığı enerji verimliliği ile desen, sürücülere sadece kilometre başına ortaya koyduğu maliyet tasarrufu ile fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda daha az karbon salınımı yaratıyor. Lastiğin çevre dostu bu özellikleri, ADAC tarafından da göz önünde bulundurulmuş ve düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tüketimi performansı için en iyi değerlendirme notu ile ödüllendirilmiştir.

ISLAK YOLDA GÜVENLİ SÜRÜŞ

Blizzak LM005’in tasarım aşamasında Bridgestone, Avrupa genelinde 20.000 sürücü ile gerçekleştirmiş olduğu araştırmalar sonucunda üst sınıf bir kış lastiğinden beklentilerini ve günlük kullanımda karşılaşmış oldukları zorlayıcı koşulları belirledi. Bu çalışma neticesinde ortaya çıkan sonuçlar açık bir şekilde müşterilerin ıslak yol koşullarında mükemmel performans gösteren bir lastik ile karlı ve buzlu yollarda kuvvetli performans gösterebilen bir lastiğin bileşimini arzuladıklarını gösterdi. Bridgestone Blizzak LM005 karlı, ıslak ve kuru yol koşullarında gösterdiği mükemmel fren performansı ile tüm bu beklentileri karşılıyor ve bu performansı ile 2019 yılında yapılmış olan bağımsız testler sonucunda şimdiden birçok ödüle layık görüldü.

80 KM MENZİLLE 80 KM HIZ

Bridgestone’un Blizzak LM005 lastiği ADAC tarafından yapılan testlerde, pazarda bulunan en popüler araçların birçoğunun kullanımına uygun olarak 205/55 R16 ebadı ile VW Golf GTI aracı üzerinde test edildi. Blizzak LM005, halihazırda binek ve SUV/4×4 araçlarının ihtiyaçlarına uygun olarak 14 inçten 22 inçe uzanan bir ürün yelpazesinde toplam 171 ebatta mevcut. Bridgestone’un yenilikçi DriveGuard Run Flat teknolojisi, Blizzak LM005’in 16 inçten 18 inçe yüksek talep gören toplam 24 ebat için lastiğin özelliklerine entegre edilmiş olup, oluşabilecek ani lastik hasarlarına veya patlamalarına karşı koruma sağlayarak araçların 80 kilometre hızla 80 kilometre boyunca yolculuklarına devam etmesine olanak veriyor.