Toyota Kenshiki Forum’da yeni elektrikli SUV modelinin ipuçlarını verdi. Toyota aynı zamanda mobilite yol haritasını aktardı.

Toyota yeni elektrikli SUV modelinin ipuçlarını verdi. Toyota ikinci kez düzenlediği Kenshiki Forum’unda önümüzdeki dönemde sunacağı yeniliklerini tanıttı. Büyük bir değişimin öncüsü olacak mobilite vizyonunun ana hatlarını da aktardı. Kenshiki Forum’da tanıtılan önemli yeniliklerden biri Toyota’nın tamamen yeni bataryalı elektrikli SUV modelinin ön gösterimi oldu.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ SUV

Yeni e-TNGA platform üzerine yapılacak yüzde 100 elektrikli SUV modeli, yeni platform ile birlikte, Toyota’nın önümüzdeki dönemde çıkacağı bataryalı elektrikli modellerinin ilk adımı olacak. Önümüzdeki aylarda bu yeni SUV hakkında daha fazla detay vermeye hazırlanan Toyota, ilk etapta bir tasarım silueti ve platform mimarisini paylaştı.

İSMİ AÇIKLANMADI

Ön gösterimi gerçekleştirilen ancak henüz ismi açıklanmayan SUV aracı, akıllı tasarım felsefesiyle çok yönlü olacak ve farklı ürün tiplerine adapte edilebilecek. Yeni e-TNGA platformun ise bazı kilit noktaları sabit kalırken, diğer noktalar değiştirilerek farklı genişlik, uzunluk, dingil mesafesi ve yüksekliği olan araç tiplerine uygulanabilecek. Yeni e-TNGA platformu, önden çekişli, arkadan itişli veya dört çeker sürüşlü araçlara adapte edilebilecek. Platform böylece farklı batarya boyutlarına ve elektrik motorlarına sahip araçlar için de kullanılabilecek. Toyota bu çok yönlü yaklaşım sayesinde geliştirme zamanlamasını da kısaltmış olacak. Model geliştirilmesi tamamlanan ve ilk e-TNGA üzerine yapılacak bu SUV araç Toyota’nın Japonya’daki ZEV fabrikasında üretilecek.

2025’E KADAR 60 ELEKTRİKLİ MODEL

Toyota, gerçekleştirdiği forumda gelecek için yol haritasını belirlerken, Ar-Ge yatırımlarının yüzde 40’ını geleceğin güç ünitelerinin geliştirilmesinde kullanılacağını açıkladı. 2025 yılına kadar 60 yeni veya yenilenmiş elektrik motorlu model sunacağını bildiren Toyota, bu araçların 10 veya daha fazlasının bataryalı elektrikli veya yakıt hücreli olacağının altını çizdi. 2025’te global olarak 5.5 milyon elektrik motorlu satışı planlayan Toyota, 2030’da ise, yakıt hücreli ve bataryalı elektrikli dahil olmak üzere 1 milyondan fazla sıfır emisyonlu satışı gerçekleştirmeyi de hedefliyor. Böylelikle; 2050’ye kadar Avrupa’yı iklim açısından nötr hale getirme vizyonu uygun olarak AB’nin Yeşil Anlaşmasına uyum sağlanacak. Geleceğin enerji kaynağı olarak gösterilen hidrojen için dolum altyapısı ve elektrikli şarj ağı yatırımları da desteklenecek.

MOBİLİTE HİZMETİ ”KINTO EUROPE”

Toyota, Kenshiki Forum’da KINTO’nun bir mobilite hizmet markası projesinden KINTO Europe ismiyle yeni bir mobilite şirketine dönüştüğünü de açıkladı. Bu yeni oluşum mobilite hizmetleriyle geleneksel işlerin ötesine geçmesini sağlamayı hedefliyor. Toyota Motor Europe (TME) ve Toyota Financial Services (TFS) işbirliği ile kurulan KINTO Europe, Almanya’da Köln’de konumlandırılacak. Avrupa genelinde büyüyen KINTO mobilite hizmetleri ve ürünlerini yönetecek şirket Nisan 2021’de faaliyete geçecek.

Bilindiği gibi Covid-19 salgını, otomotiv şirketlerine ve tüketicilere olumsuz koşullar yaratırken, diğer yandan birçok insanın yaşam tarzı ile önceliklerini yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Toyota bunu yenilikçi mobilite hizmetlerini bir fırsat olarak değerlendirerek, esnek mobiliteye olan ilginin artmasını bekliyor. KINTO Europe şirketlere, şehirlere ve kişilere özel hazırlanmış araç abonelikleri, araç paylaşımı, araç havuzu ve çoklu çözümler gibi hizmetlerle bu gereksinimleri karşılamak için ideal bir marka olarak öne çıkıyor.

KINTO Europe’un gelişiminde Toyota’nın Avrupa bayi ağı yine kritik bir rol oynamaya devam edecek. Toyota, bayilerinin bir Mobilte Hizmet Sağlayıcısı’na dönüştürerek köklü işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. KINTO bayilerin geleneksel satış ve servis işlerinin ötesine geçerek müşterilerin tam olarak istedikleri hizmetleri vermesini sağlayacak.