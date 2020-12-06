Delphi ‘D’ yağ ile 8 yıl aradan sonra yeniden sahnede

Delphi Technologies ile tanınan BrogWarner yeni yağ markasını ‘D’ ismiyle pazara sundu. Delphi Technologies Satış Sonrası Türkiye Direktörü Dumanoğlu “8 yıllık bir sürenin ardından, yerli üretimle Türkiye motor yağı pazarına geri döndük. Benzinli ve dizel araçlara marka model fark etmeden hizmet vereceğiz” dedi.

Delphi Technologies ‘D’ marka yağ ile yeniden sahnede. Sıfır ve ikinci el araçlara olan talep her geçen gün artarken, satış sonrası da önem kazanmaya başlıyor. Bakım aralığının en önemli unsurlarından biri olan yağ sektöründe de oyuncular her geçen gün artarken, BrogWarner ‘D’ ismiyle geri dönüyor. Delphi Technologies’i bünyesine katan BorgWarner, başta motor yağları olmak üzere fren spreyi, fren sıvısı ve antifriz ürünlerinin olduğu yeni yerli üretim ürün yelpazesini tanıttı. Delphi D markasıyla tanıtılan ürünler hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlar için üretilmeye başlandı. Yeni ürün yelpazesinin amiral gemisi olan D marka motor yağları ise hem sentetik hem de yarı sentetik versiyonlarıyla OEM gereksinimlerini karşılarken, 1, 4, 5, 7 ve 10.5 litre seçenekleriyle Türkiye genelinde pazara sunuldu.

HEM BİNEK HEM DE HAFİF TİCARİ ARAÇ YAĞI

Delphi Technologies Satış Sonrası Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, konuyla ilgili açıklamasında madeni yağ pazarına güçlü bir geri dönüş yaptıklarını vurgulayarak; “8 yıllık bir sürenin ardından, yerli üretimle Türkiye motor yağı pazarına geri döndük ve bu yeni motor yağı ürününü, mevcut yedek parça portföyümüzü tamamlayıcı bir ürün olarak satış sonrası pazarına sunuyoruz. Hem binek, hem de hafif ticari olmak üzere benzinli ve dizel araçların teknik gereksinimlerini karşılayan, 1 litreden 10.5 litreye kadar çeşitli hacimlerde birinci sınıf ürün yelpazesi sunuyoruz. Güçlü dağıtım kanallarımız sayesinde, ‘D’ ürün portföyündeki tüm sıvılarımız, Türkiye çapındaki önde gelen bağımsız yedek parça bayilerinde satışa sunulacak” dedi.

HER MARKA VE MODELE YÖNELİK

Delphi Technologies Satış Sonrası’nın ‘D’ ürün portföyündeki 1, 4, 5, 7 ve 10.5 litrelik hacimlere sahip D motor yağı serisi; her yaştan araç ve markaya yönelik çözümler sunan geniş ürün yelpazesiyle profesyonelliğini tamamlıyor.

ÜRÜN GAMINDA ANTİFRİZ DE VAR

Seri, mevcut ürün gamıyla; piyasada bulunan benzinli ve dizel olmak üzere tüm otomobil ve hafif ticari markalarının yaklaşık yüzde 70’inin yağ gereksinimlerini karşılıyor. ‘D’ ürün portföyündeki yarı sentetik motor yağları ise büyük araçların gerektirdiği yüksek performans standartlarını da karşılayarak tarım ve inşaat sektörlerinde yer alan araçlardaki tüm 4 zamanlı dizel ve benzinli motorlara yağlama çözümleri sunuyor. Delphi Technologies tarafından üretilen 5 farklı 5W-30 ve 10W-40 viskozitede üründen oluşuyor. ‘D’ motor yağlarının yanı sıra, ürün gamı içerisinde; ‘D’ Uzun Ömürlü Kırmızı Antifriz, ‘D’ Dört Mevsim Mavi Antifriz, ‘D’ Fren ve Debriyaj Temizleyici Sprey ve DOT3 ve DOT4 Fren ve Debriyaj Sıvıları dahil olmak üzere zengin bir sıvı çeşitliliği bulunuyor.