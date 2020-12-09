Yeni Defender ‘durdurulamaz ödülü’ aldı

Yeni Land Rover Defender, dünyanın en prestijli otomotiv dergilerinden TopGear’ın “Yılın Otomobili” ve “Durdurulamaz Güç” ödüllerini kazandı.

Yeni Land Rover Defender, Top Gear dergisi editörleri tarafından Namibya Çölü ve Londra şehir trafiği olmak üzere farklı yol koşullarında test edildi. Üstün arazi yeteneklerinin yanında şehirde sunduğu konforlu, pratik. Güvenli sürüş özellikleriyle en yüksek notları toplayan araç ayrıca derginin “Durdurulamaz Güç” ödülüne de layık görüldü.

3 DEFENDER ÇEKİLDİ

Top Gear ile Land Rover “Durdurulamaz Güç” ve “Yılın Otomobili” ödüllerini kutlamak için sıra dışı bir etkinlik organize ettiler. 3 Defender, çekme demirlerinden vince asılarak 60 metre yükseklikte 8 tondan fazla bir çekim gücüne karşı koydu. Yeni D7x alüminyum platformunun mukavemet gücünü bir kez daha kanıtladı. Defender her yönüyle 21. yüzyılın aracı olduğunu göstermiş oldu.

Land Rover Defender 2020 yılında, aralarında “Motortrend SUV of The Year”, “Autocar Best SUV 2020” ve “Parker’s Best Off-roader” gibi otomotiv dünyasının en önemli değerlendirmelerinin yer aldığı 30’dan fazla küresel ödüle layık görüldü.