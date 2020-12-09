Groupe PSA modelleri hafif ticari araçlarını elektrik sistemine kavuşturuyor. Peugeot e-Partner, Citroën ë-Berlingo, Opel Combo-e ve Vauxhall Combo-e ile Sıfır CO2-emisyonlu taşıma ve hizmetlerini piyasaya sunacak.

Groupe PSA yeni modellerinin hepsi tamamen elektrik ya da şarj edilebilir hibrit versiyonlarında piyasaya sürdü. Groupe’un amacı 2025’e kadar tamamen elektrikli bir portföy ortaya koymak.

2020’de orta van modellerinin (D-Van) ve büyük van modellerinin (E-Van) elektrikli türlerini piyasaya sürmelerini takiben Peugeot, Citroën, Opel ve Vauxhall markaları 2021’de küçük van tiplerinin (B-Van) ve ilgili yolcu araçlarının da tamamen-elektrikli türleriyle ürün yelpazelerini tamamlayacaklar.

YILIN VAN ARACI

Groupe PSA’nın küçük vanlarının yeni nesli 2019 “Yılın Van Tipi Aracı” ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödülün sahibi oldu. Yolcu tipi araçları da AutoBest’in “Avrupa 2019’un En Değerli Aracı” ödülüne layık görüldü. Bu başarılar piyasada da 2018 Eylül ayındaki piyasaya sürümünden beri dünya çapında 650.000 birimi aşan satış ile doğrulandı.

Elektrikli küçük vanlar ve akü paketleri Vigo tesisinde (Galiçya, İspanya), elektrikli motorlar Tremery’de (Fransa) ve şanzıman dişilileri Valenciennes’de (Fransa) bir araya getirilecek.

136 BEYGİR GÜCÜNDE OLACAK

eCMP platformundan gelen güç aktarım mekanizması; 100kW’a kadar güç çıkışına olanak tanıyan su soğutmalı 50kWh elektrikli akü, 100kW/136bg elektrikli motor ve iki güç seviyesinde çalışabilen araç içi şarj aygıtından (tek-fazlı 7.4kW ve üç-fazlı 11kW) meydana geliyor.

Xavier Peugeot, Groupe PSA Hafif Ticari Araçlar İşletme Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı; “Küçük vanların ve ilgili yolcu araçlarının bu tamamen-elektrikli türleri. Groupe PSA, elektriğe geçiş atağına devam ediyor ve şimdi de performanstan hiçbir taviz vermeden tamamen elektrikli HTA portföyünü sunuyor.” dedi.