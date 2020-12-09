Fiat modelleri aralık ayında indirimli

Fiat, Aralık ayında da tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Ay boyunca Egea Ailesi, 123 Bin 900 TL’den başlayan fiyatlara sahip.

Fiat, aralık ayında yeni bir otomobil almak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Konfora, güvenlik, teknoloji ve tasarıma herkes ulaşsın diye çalışan Fiat, yeni bir otomobil almak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

123 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Aralık ayı boyunca geçerli olan satış kampanyasında; Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea Ailesi 123 Bin 900TL’lik başlangıç fiyatı ve 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 1.49 faizli kredi ile satışa sunuluyor. Üstelik Egea Sedan’ın otomatik vitesli versiyonları, ay sonuna dek manuel vites fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

CAZİP FİYAT VE İNDİRİM

Fiat’ın Aralık ayındaki fırsatları bununla da bitmiyor. Tercihini Fiat 500X SUV veya 500L’den yana kullanmak isteyenlere de Aralık ayına özel fırsatlar sunuluyor. Ay boyunca Fiat 500X SUV, 500L ve Fiat Panda Ailesi cazip fiyatlar ve indirimlerle otomobil severleri bekliyor.