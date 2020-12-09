Land Rover, dünyanın en dayanıklı saati için kolları sıvadı. Land Rover ve dünyanın önde gelen saat markası Elliot Brown iş birliğiyle özel olarak tasarlandı.

Land Rover, dünyanın en dayanıklı saati için kolları sıvadı. Land Rover 1948 yılından beri en zorlu koşulların üstesinden gelebilen araçlar üretiyor. İngiliz Ordusu’nun yanı sıra arama kurtarma ekipleri de tercih ediyor. Dünyanın en sağlam saatlerini üreten Elliot Brown ile özel bir iş birliğine imza attı. Her iki markanın olağanüstü tarihleri ve paylaştıkları ultra dayanıklılık vizyonlarıyla üretilen Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch dünyanın en sağlam saati kabul ediliyor.

200 METREYE KADAR SU KORUMASI

Cıvatalı kompresör arka kapak ve üç kademeli sızdırmaz kurma kolu ile 200 m’ye kadar su koruması sağlayan Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch, temelini İngiltere ordusunun uzman birimi ile geliştirilen orijinal Elliot Brown Holton Professional’dan alıyor.

Yüksek hassasiyetli İsviçre yapımı quartz mekanizmaya sahip saat en zorlu ortamlara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Pimi için deniz sınıfı 316L paslanmaz çelik kullanılan Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch, yaklaşık 5000 G kuvvete eşdeğer darbelere karşı koyarken, safir kristal camı da çizilmeye karşı son derece dayanıklı.

EN ZOR KOŞULLARDA KULLANIM

Saatin her şartta kolay okunabilmesini sağlayan sade akrep, yelkovan, saniye ibreleri ve kadranı, gece görünürlüğünü artırmak için parlak işaretçilerle dolu. Ayrıca, en zor koşullarda kullanım kolaylığı sunan Land Rover x Elliot Brown Holton Professional Watch, tutması kolay ve dönebilen bir bezele sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.