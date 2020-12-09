Küçük SUV’ların en konforlusu mu?

Skoda’nın en yeni SUV modeli olan Skoda Kamiq 1.6 TDI testi için kolları sıvadık. Pandemi döneminin en popüler araçları arasında yerini aldı. Tasarruflu dizel motoru ve sessiz sürüşüyle dikkat çeken otomobil, zengin donanımıyla da fiyatının hakkını veriyor.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Skoda’nın en yeni SUV modeli olan Skoda Kamiq 1.6 TDI testi için kolları sıvadık. Otomotivde sektöründeki yaşanan SUV rüzgarı, pandemi döneminde de yavaşlamadı. Markalar birer birer en yeni SUV ve crossover modellerini pazara sunarken, salgın döneminde en hızlı eriyen stoklar da bu tip araçlarda göründü. Kısa bir süre önce SUV model ailesini tamamlayan Skoda da, bu dönemin hızlı markaları arasında yerini aldı.

BAGAJ HACMİ 400 LİTRE

Markanın en yeni ve en kompakt boyutlara sahip SUV modeli olan Kamiq, bu dönemin aranan araçları arasında öne çıkmayı başardı. Bu hafta konuğumuz olan Skoda Kamiq, zengin donanımı, konforlu yapısı ve keyifli sürüşüyle dikkat çekiyor. C sınıfı bir hatchback boyutlarındaki otomobil, yüksek tavanı ve yerden yüksek yapısıyla çok daha heybetli bir tasarıma sahip. Çift parçalı far tasarımı, markanın yeni nesil ön ızgarası ve geniş hava girişiyle dikkat çeken ön tamponuyla oldukça sportif görünen otomobil, arka tasarımıyla da bu çizgisini devam ettiriyor. Tavan spoyleri, profile taşan farları ve geniş bagaj kapağıyla öne çıkan arka bölüm, tampondaki gri kaplamalarıyla renkli bir tasarıma sahip. Yüksek omuz çizgisi ve büyük profilli lastikleriyle amacına uygun bir görünüme sahip olan Kamiq, iç mekanda ise sade fakat kaliteli bir kokpit sunuyor. Orta bölümün tepesine yerleştirilen 8 inçlik multimedya ekranı, oldukça kullanışlı ve pek çok fonksiyona sahip. Dijital gösterge paneli, göz zevkinize hitap edecek bolca alternatif sunuyor. Aracın bagaj hacmi ise 400 litre.

1.6 LİTRELİK DİZEL MOTOR

İç mekanda sunulan yaşam alanı, sınıfının en iyilerinden. Tatlı sert ayarlı süspansiyonlar ve rahat koltukların desteğiyle otomobil, sınıfının en konforlu SUV modeli olarak beğenimizi kazandı. Arka bölümde de oldukça ferah bir alan sunan otomobilde bagaj kapağı elektrikli ve ardında 400 litrelik hacim vadediyor. Türkiye’de 2 farklı benzinli ve 1 de dizel motor seçeneğiyle yollara çıkan yeni Kamiq, bize 1.6 litrelik TDi üniteyle konuk oldu. 115 beygir güç ve 250 nm tork üreten dizel motor, gücünü 7 ileri DSG şanzımanla ön aksa iletiyor.

ORTALAMA TÜKETİM 4.2 LİTRE

Ağırlığı 1364 kilogram olan otomobile yeterli performansı sunan dizel ünite, aracı 0’dan 100 km/s sürate 10.4 saniyede ulaştırıyor. Oldukça sessiz olan motorun nefesi saatte 192 kilometre hıza kadar da kesilmiyor. Ara hızlanmalarda yeterince akıcı olan motor, asıl hünerini yakıt tüketiminde sergiliyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.2 litre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 5.1 litre oldu.

FİYAT 300 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE

Yerden yüksek yapısına rağmen oldukça dengeli olan otomobil, oldukça dinamik ve iyi yol tutuş yeteneğine sahip. Elektronik sistemlerinin yardımına pek fazla ihtiyaç duymayan Kamiq, pürüzsüz bir sürüş hissi veriyor. Skoda, yeni Kamiq’i sadece üst donanım seviyesi olan Premium ile sunuyor. Bu donanım seviyesi ve dizel-otomatik şanzıman kombinasyonuyla aracın fiyatı 348 bin 400 lira olarak belirlenmiş. 1.5 litrelik TSI (150 beygir) motor tercih edenler 18 bin, 1.0 litrelik TSI’de ise 37 bin lira daha az ödüyor. (ARALIK 2020)