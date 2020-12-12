Peugeot modellerinde Aralık ayı kampanyası başladı. SUV’de 229 bin liradan başlayan fiyatlar ve yüzde 0 faiz oranı avantajı sunuluyor.

Peugeot Aralık 2020 kampanyası başladı. Peugeot Türkiye, Kasım ayında 2.631 adet SUV satışı gerçekleştirdi. Toplam SUV segmentinin lideri oldu.Marka 21.736 adet SUV satışı ile 2020 Ocak – Kasım toplam SUV’da da lider oldu.

Peugeot Türkiye, Aralık ayında 210. yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde 229.000 TL’den başlayan fiyatlar sunuyor. Yüzde 0 faiz oranı veya “Şimdi al, baharda ödemeye başla” avantajı sunuyor.

210. yıla özel Peugeot Aralık 2020 kampanyası

Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED arka stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni “Black Pack” seçeneği ile yeni PEUGEOT SUV 3008 ve yedi kişilik oturma kapasitesine sahip. Yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip. Yeni PEUGEOT SUV 5008’de lansman dönemine özel 100.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı.

Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni PEUGEOT SUV 2008’de 229.500 TL’den başlayan fiyatlar ve 60.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı.

Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508’de 120.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı.

Yeni ve etkileyici dijital PEUGEOTi-Cockpit®, panoramik cam tavan ve EAT8 tam otomatik şanzıman ileyeni PEUGEOT 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.000 TL’den başlayan fiyatlar.

Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter’da 45.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı sunulurken;üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari aileside%0 faiz avantajıyla sunuluyor.

PEUGEOT Türkiye, Sizin için. Sizin olduğunuz yerde.

Yetkili Satıcıları periyodik olarak hijyen denetimden geçen PEUGEOT Türkiye, tesislere gelmeyi tercih etmeyen PEUGEOT severlere görüntülü araç tanıtımından,online kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini peugeot.com.tr üzerinden gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Üstelik dileyen PEUGEOT severlerin yeni otomobilleri hijyen önlemleri alınarak evlerine teslim ediliyor.