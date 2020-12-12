Range Rover Velar aralık ayında sıfır faizle geliyor

Land Rover, Aralık ayında geçerli olmak üzere Range Rover Velar 400.000TL’ye 12 ay %0 faiz finansman seçeneği sunuyor.

Land Rover, Aralık ayında geçerli olmak üzere Range Rover Velar 400.000TL’ye 12 ay %0 faiz finansman seçeneği sunuyor. Range Rover Velar 2.0lt 180 BG ve 240 BG dizel motor seçenekleriyle tercih ediliyor.

ONLİNE REZERVASYON

Land Rover’ın Online Rezervasyon Platformu üzerinden stokta olan renk ve donanım özelliklerine göre inceleniyor. Range Rover Velar, onlinesatis.landrover.com.tr adresinden rezerve de edilebiliyor. Ayrıca bu platform üzerinden Range Rover Velar ile ilgili merak edilen detaylar Online Video Chat ile anlık olarak sorulabildiği gibi, arzu edildiğinde müşteri temsilcisi ile görüntülü olarak da görüşülebiliyor.

SADELİK ÜZERİNE GELİŞTİRİLDİ

Range Rover Velar, sadelik felsefesi üzerine geliştirildi. Range Rover Velar, segmentinde standartları yeniden belirlerken aynı zamanda teknolojik detayları ile de ön plana çıkıyor. Range Rover Velar’da kabinde hava değişimlerini farkeden Hava Kalite Sensörü ile birlikte daha hijyenik ve ferah bir ortam sağlayan Hava İyonizer Teknolojisi de sunulan özellikler arasında yer alıyor. Hafif alüminyum gövde mimarisi ile üretilen Range Rover Velar, öncü süspansiyon teknolojileri ile her arazide yol almak için mükemmel bir temel oluşturuyor. Range Rover Velar, yenilikçi teknolojilerini, genlerinden gelen off-road özellikleri ile çok iyi bir şekilde birleştiriyor.