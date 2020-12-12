Volkswagen hafif ticari araç segmentindeki söz sahibi temsilcisi yeni Caddy modelini dijitalleştirdi. Yeni Volkswagen Caddy en küçük vidasına kadar yenilendi.

Volkswagen yeni Caddy için harekete geçti. En ince ayrıntısına kadar yenilenen modelin değişmeyen tek bir civatası bile kalmadı. Beşinci nesli, tamamen yenilenen özellikleriyle şimdi binek araç beklentilerine de cevap veriyor. MQB platformunda üretilen ilk Caddy olması nedeniyle tamamen yeniden tasarlanan model, iç mekan ve yükleme alanlarındaki önemli artış, yeni teknolojileri, konfor ve güvenlik özellikleriyle sınıfının en iddialı modeli olmaya devam ediyor. Tüm bu yeniliklerle, Caddy’nin bilindik ve beğenilen DNA’sına da sadık kalmayı başaran Yeni Caddy Şubat ayında Türk tüketicilerle buluşacak.

8.25 İNÇ’LİK EKRAN

Yeni Caddy, bugüne kadarki en dijital Caddy. Dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ön konsol, genişletilmiş iç mekanın etkisiyle konfor seviyesini en yüksek noktaya taşıyor. Gösterge paneli ve kontrol elemanları tamamen yeniden tasarlanan Yeni Caddy’de, donanım seviyesine bağlı olarak 6,5 inçten, 8,25 inç ekrana kadar değişen multimedya sistemleri standart olarak sunuluyor.

PANAROMİK CAM TAVAN GELDİ

Yeni Caddy, teknolojik alanda gerçekleştirilen birçok yeniliğin yanı sıra yeni arka süspansiyon, panoramik cam tavan, ergoComfort koltukları ve ilk kez sunulan anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi özellikleriyle binek araç seviyesinde fonksiyonellik ve konfor sunuyor.

122 BEYGİRLİK DİZEL İLE GELİYOR

Yeni Caddy Türkiye’de 2.0 litrelik dizel bir TDI motorla satın alınabilecek. 122PS güç ve 320Nm tork sağlayan motor aynı zamanda, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan gözle görülür derecede olumlu çıktılar yaratıyor.

GÜVENLİKTE GIRTLAĞINA KADAR DOLU

Yeni Caddy, yeni sürüş destek sistemleri sayesinde yolculuğu daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Yeni Caddy’de sunulan sürüş destek sistemleri arasında; eCall, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Direksiyon Yardımcı Asistanı, Geri Manevra Asistanı, Park Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Uyarı sistemi yer alıyor.