Yeni Ford Transit Limited ile geldi

Ford, hafif ticarinin lideri yeni Transit modelini Limited versiyonu ile yeniledi. Soğuk zincir taşımacılığına yönelik ‘Frigo Van’ versiyonlarını müşterilerine sundu.

Ford, yeni Transit modelini Limited versiyonuyla zenginleştirdi. Ticaretin lideri Transit’in şimdi yepyeni özellikler ve ek donanımlarla sunulan ‘Limited’ versiyonu ile soğuk zincir taşımacılığına yönelik Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu üniteye sahip‘Frigo Van’ versiyonu müşterilere sunuldu.

3 FARKLI VERSİYONA KAVUŞTU

Müşterilerin ticaret hayatının operasyonel zorlukları ile pratiklikten ve konfordan ödün vermeden baş edebilmesini sağlayan Transit’in ‘Trend’ ve ‘Deluxe’ versiyonlarına ek olarak yeni özellik ve ek donanımları ile geliştirilen ‘Limited’ versiyonu sunuldu. Yeni Transit ‘Limited’ versiyonda ‘Deluxe’ versiyona ek olarak; gövde rengi ön tampon, HID BI-Xenon dinamik ön farlar, 16’’ inç alüminyum jantlar, yan park sensörleri, geri görüş kamerası, arka led tepe lambası, silecek suyu seviye göstergesi, ısıtmalı ön cam, yağmur sensörlü ön silecekler müşterilere sunuluyor. Yeni Transit Limited’in iç tasarımında ise Türkçe navigasyon desteği, yolcu hava yastığı, deri vites topuzunun yanı sıra iç konsola eklenenkrom detaylar dikkat çekiyor.

KAPASİTESİ ARTTI

Transit’in soğuk zincir taşımacılığına yönelik, 11 m3 ve 12.4 m3*baz araç üzerine geliştirilen, orta ve yüksek tavan seçenekleri ile sunulan, yeni “Frigo Van” versiyonu başta gıda olmak üzere ilaç ve çiçekçilik gibi sektörler için de önemli taşıma/nakliye avantajları sunuyor. +5°C soğutma sınıfında, ATP** belgesine sahip, Transit Frigo Van, kuru, serin ve soğuk ürünlerin taşımasına imkan sağlıyor.

İKİNCİ ELDE DEĞER KAYBI YAŞAMIYOR

Ford Otosan Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen soğutucu sistem sektörde bir ilk olarak ve benzersiz şekilde müşterilere sunuluyor. Soğutucu sistemde ikinci kompresör kullanılmıyor. Bu sayede, motorda ekstra yüklenme oluşmazken, motorun daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlanıyor. Araçta tavan ünitesi (ilave yoğuşturucu) bulunmaması sebebiyle, tavan gövde sacı modifikasyonu da bulunmuyor. Böylelikle aracın orijinalliği korunuyor, ikinci elde değer kaybı yaşanmıyor. Ayrıca, aracın arka yük kısmında, standart soğutucu ünite ve 65mm izolasyon kalınlığına sahip, modüler paneller bulunuyor. Modüler paneller, istenildiğinde sökülerek araç tekrar panelvan haline dönüştürülebiliyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 251 BİN LİRA

Transit Frigo Van araçlar anahtar teslim olarak ve Ford Otosan ‘3yıl sınırsız km garantisi’ ile müşterilere sunuluyor. Yeni Ford Transit Minibüs‘Limited’339.800 TL’den, Transit Van ‘Limited’ 251.800 TL ve Transit ‘Frigo Van’ ise 252.900 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcıları’nda müşterileri bekliyor.