İkinci el araca ekspertiz garanti verebiliyor

İkinci el araca ekspertiz noktaları da garanti veriyor. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “İkinci el otomobil satışlarında garanti şartının getirilmesi, hem tüketici hem de yetki belgesine sahip satıcılar nezdinde memnuniyetle karşılandı. Pilot Garage olarak 24 saat içerisinde alım-satımı gerçekleştirilecek ve ekspertizi yapılan araçlara 3 ay/5 bin km motor, mekanik garantisi veriyoruz. Ayrıca ekspertiz yapılan araçta eksik veya hatalı boya-kaporta bilgisi ihtimaline karşı da değer kaybını teminat altına alıyoruz” dedi.

İkinci el araca ekspertiz noktaları da garanti veriyor. Pilot Garage, 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlülüğe giren yeni ikinci el araç alım-satımı düzenlemesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Geçmişte birçok mağduriyetin yaşandığı ikinci el araç pazarında, artık yeni düzenleme ile birlikte 8 yaşa ve 160 bin km’ye kadar olan ve ağırlığı 3.500 kg’yi aşmayan otomobil ile hafif ticari araçlarda ekspertiz raporu zorunluluğu olduğu ifade edilirken, aynı zamanda bu araçlara yetki belgesine sahip satıcılar tarafından garanti şartı getirildiği de belirtiliyor. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “Dolandırıcılığın en fazla yaşandığı sektörlerin başında gelen ikinci el araç pazarında, kurumsal ekspertiz firmaları büyük rol üstleniyor. Yeni düzenlemeyle artık yetki belgesine sahip olan satıcılar, ekspertiz raporu alınması gereken araçlara garanti de vermek zorunda” şeklinde yorumda bulunuyor.

3 AY VEYA 5 BİN KM GARANTİ

Cihan Emre “Aynı anda birden çok araca garanti vermek, risk yönetimini iyi hesaplamayı zorunlu kılıyor. Birden çok aracın aynı anda problemle karşılaşması ve teminatların finanse edilmesi satıcılar için büyük bir risk. Bu sebeple tamamen Pilot Garage’ın finanse ettiği garanti paketleri, hem satıcı hem de alıcılar için kolaylık sağlıyor. 3 ay/5 bin kilometreye kadar motor ve mekanik garantisi ya da 1 ay/1500 kilometreye kadar motor-mekanik garantisi verebiliyoruz” dedi.

KAPORTA BOYA TEMİNATI

Sunulan garanti paketleri ile birlikte Pilot Garage, yapılan kaporta-boya ekspertizinde eksik tespit edilen ya da hatalı bilgi verilen değişen parça/boyalı parça sebebiyle ortaya çıkan araç değer kaybını da teminat altına alıyor. Motor-mekanik garantisi ile silindir kapağı, supaplar, triger kayışı, eksantrik mili, pistonlar, segmanlar, yağ pompası, krank mili, volan, ana yatak ve kol yatakları, şanzıman dişlileri, diferansiyel aksamı, marş motoru, alternatör gibi hayati parçalar teminat altına alınıyor.