En çevreci MINI seçildi

MINI’nin tamamen elektrikli ilk seri üretim modeli MINI ELECTRIC, çevre dostu teknolojisiyle ‘’Urban Green Car Of The Year’’ ödülünün sahibi oldu.

Düşük ağırlık merkezi, güçlü elektrikli motoru ve dinamik sürüşüyle MINI tutkunlarının bildiği ve sevdiği tüm eğlenceli sürüş özelliklerini sıfır emisyonla sunabilen MINI ELECTRIC, Amerika’da Green Car Journal otoriteleri tarafından ‘’Yılın En Çevreci Şehir Otomobili Ödülü’’ne layık görüldü.

232 KM MENZİLİ VAR

Şehir hayatında sunduğu konforlu sürüş deneyimiyle dikkatleri üzerine çeken MINI, 50 kW’lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80’ini sadece 35 dakikada doldurabiliyor. MINI, özel olarak geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 232 km’ye kadar menzil sunuyor.

184 HP GÜCÜNDE

Güncel MINI 3 Kapı modeli üzerinde geliştirilen MINI ELECTRIC, 184 bg güç ve 270 Nm tork üreten motoru ile 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede ve 0-100 km/s hızlanmasını ise 7.3 saniyede tamamlıyor. Genlerindeki karakteristik MINI özelliklerini oluşturan keyifli sürüş, etkileyici tasarım ve premium kalite anlayışını koruyan MINI ELECTRIC, markanın ilk yüzde yüz elektrikli seri üretim modeli olma özelliğini taşıyor. Tamamen MINI tarafından geliştirilen sürüş dinamikleri sayesinde MINI ELECTRIC benzersiz bir kullanım keyfi vadediyor. MINI ELECTRIC, iç mekanda sunduğu 6.5 inçlik renkli ekrana sahip gösterge paneli ile de diğer MINI modellerinden ayrılıyor.

4 FARKLI SÜRÜŞ MODU VAR

Standart olarak sunulan LED farlar, LED sis farları ve MINI Connected dokunmatik ekran, Yeni MINI ELECTRIC’in dikkat çeken donanımları arasında yerini alıyor. Sport, Mid, Green ve Green+ olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunan MINI ELECTRIC’in, bu modlara göre değişen tema ve renklere bürünebilen renkli ekranından otomobille ilgili diğer sürüş bilgilerine de erişilebiliyor. Bataryaların da etkisiyle MINI Cooper S 3 Kapı’ya göre sadece 145 kg daha ağır olan MINI ELECTRIC’in 211 litrelik bagajı, koltukların yatırılmasıyla birlikte 731 litreye kadar çıkıyor. Yüksek voltajlı batarya paketinin otomobilin zeminine yerleştirilmesi sayesinde MINI ELECTRIC’in bagaj kapasitesinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.